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Теннис

В Великобритании стартует второй розыгрыш турнира “Battle of the Brits”

Евгений НикитюкНет комментариев
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В соревнованиях на этот раз примут участие как теннисисты, так и теннисистки.

Организаторы разделили игроков на две команды – “Union Jacks” и “British Bulldogs”.

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Сегодня в национальном центре в Рохэмптоне пройдет первый день турнира.

В рамках “Battle of the Brits” на корт выйдут такие игроки как Дэн Эванс, Кайл Эдмунд, Йоханна Конта, Хезер Уотсон, братья Марреи и другие.

Напомним, что победителем первого розыгрыша турнира стал Дэниэл Эванс.

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A post shared by St. James’s Place BOTB (@battleofthebrits) on Jul 23, 2020 at 12:22am PDT

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A post shared by St. James’s Place BOTB (@battleofthebrits) on Jul 26, 2020 at 1:31pm PDT

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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