В Великобритании стартует второй розыгрыш турнира “Battle of the Brits”

В соревнованиях на этот раз примут участие как теннисисты, так и теннисистки.



Организаторы разделили игроков на две команды – “Union Jacks” и “British Bulldogs”.

Сегодня в национальном центре в Рохэмптоне пройдет первый день турнира.

В рамках “Battle of the Brits” на корт выйдут такие игроки как Дэн Эванс, Кайл Эдмунд, Йоханна Конта, Хезер Уотсон, братья Марреи и другие.

Напомним, что победителем первого розыгрыша турнира стал Дэниэл Эванс.

