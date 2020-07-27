В Великобритании стартует второй розыгрыш турнира “Battle of the Brits”

Новости
24.07.20 09:08
Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP
24.07.20 08:17
Официально: WTA приняла решение отменить серию турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат
21.07.20 18:08
Бондаренко возобновит сезон на турнире WTA в Лексингтоне
21.07.20 17:43
Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA в Праге
В соревнованиях на этот раз примут участие как теннисисты, так и теннисистки.
Организаторы разделили игроков на две команды – “Union Jacks” и “British Bulldogs”.
Сегодня в национальном центре в Рохэмптоне пройдет первый день турнира.
В рамках “Battle of the Brits” на корт выйдут такие игроки как Дэн Эванс, Кайл Эдмунд, Йоханна Конта, Хезер Уотсон, братья Марреи и другие.
Напомним, что победителем первого розыгрыша турнира стал Дэниэл Эванс.
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Фото: Getty Images.