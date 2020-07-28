Армони Тан выиграла заключительный этап FFT Elite Challenge

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В финальном матче турнира в Вильнёв-Лубе 274-я ракетка мира оказалась сильнее Ализе Корне (№59) – 7:6(6), 6:3. Отметим, что Тан проиграла соотечественнице в стартовом матче группового этапа.
В своей группе француженка обыграла Ирину Рамиалисон (6:4, 6:1), в четвертьфинале победила Клоэ Паке (6:2, 6:1), а в полуфинале – Полин Парментье (7:5, 6:1).
Напомним, что в первых двух локальных турнирах победу одержала Фиона Ферро.
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Фото: FFT.