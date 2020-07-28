Марченко: Луческу в Динамо – это такой пиар-ход, чтобы все ох …?

Украинец отреагировал на подобные слухи

#Марченко, #Динамо, #Луческу

Источник – Чемпион.

Отказ 74-летнего румынского специалиста Мирчи Луческу работать в Динамо после подписания контракта с киевским клубом возможно является пиар-ходом.

Об этом заявил теннисист Илья Марченко.

“Динамо. Луческу. Это такой пиар-ход был? Чтобы все ох … удивились?”, – написал Марченко.

#Динамо #Луческу Это такой пиар ход был? Чтоб все ох…. удивились? 😬 — Illya Marchenko (@imarchello) July 27, 2020

Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что в Динамо есть тренер.