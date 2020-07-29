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Теннис

“Будь очень осторожен, Кайл!”: Эванса возмутило поведение Эдмунда

Евгений НикитюкНет комментариев
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Дэн Эванс посчитал, что Кайл Эдмунд слишком резко “поприветствовал” его после окончания матча.

Эмоциональной выдалась концовка матча Дэна Эванса и Кайла Эдмунда на комадном выставочном турнире в Великобритании.

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Эванс выиграл со счетом 6-4, 6-4 и бурно отпраздновал свою победу. Затем у сетки, когда теннисисты приветствуют друг друга после окончания игры, Дэну не понравилось, как его соперник стукнул по его ракетке.

“Будь очень осторожен, Кайл! Будь очень осторожен, дружище”, – сказал Эванс вслед Эдмунду. Теннисист также не согласился со своей напарницей по команде Хизер Уотсон, которая попыталась разрядить обстановку, мол, это был шуточный жест. “Да он же просто врезал по моей чертовой ракетке”, – высказался Эванс.

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Эдмунд позднее также прокомментировал произошедшее: “Ничего не случилось. Эванс сказал, что просто неправильно все понял. Это было просто касание ракетки в конце встречи. Ничего там такого не было, если честно”.

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Источник:
theguardian.com

Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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