Ник Кириос: “Как я и думал, интеллектуальный уровень Чорича равен нулю”

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Австралийцу не понравился комментарий Борны Чорича в его последнем интервью.



Хорватский теннисист, который недавно вылечился от коронавируса, сказал журналистам, что слова Ника Кириоса в адрес участников “Adria Tour” его не задели. “Ник так устроен и у меня с этим нет никаких проблем, меня лично это никак не задевает. Если он критикует Зверева за нарушение самоизоляции, то я согласен, что Зверев поступил нехорошо, это было плохо, но я не вижу необходимости, чтобы одни игроки призывали других к ответу. Я лично не стал бы этого делать”, – признался Чорич в интервью.

“Тебя должно волновать то, что я сказал, – написал Кириос на своей странице в Твиттере. – Что за глупости? Опять же, ты можешь заступаться за своих друзей, а я же просто стараюсь, чтобы они несли ответственность. Они же теннисисты, они не особенные. Как я и думал, интеллектуальный уровень Чорича равен нулю”.

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Источник:

twitter.com/NickKyrgios

Фото: Getty Images.