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Теннис

Шошина выиграла второй одиночный титул в польской теннисной серии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка, посеянная под вторым номером, в решающем матче соревнований в рамках LOTOS PZT Polish Tour обыграла лидера посева – Катаржину Питер: 6:0, 4:6, 6:3. До финала турнира Шошина не проиграла ни одного сета.

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В июне 22-летняя харьковчанка стала чемпионкой в Гданьске и дошла до финала в Щецине, а в этом месяце провела два полуфинала и выиграла парный титул в национальном чемпионате.

В парном финале первые ракетки турнира Шошина и Паула Каня-Ходунь потерпели поражение от Катаржины Питер и Йоанны Завадской: 4:6, 2:6.

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Фото: LOTOS PZT Polish Tour.

Источник: btu.org.ua
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