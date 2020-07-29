Шошина выиграла второй одиночный титул в польской теннисной серии

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Вчера, 18:19
Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке
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В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне
24.07.20 09:08
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24.07.20 08:17
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Анастасия Шошина стала чемпионкой соревнований в Козерках
Украинская теннисистка, посеянная под вторым номером, в решающем матче соревнований в рамках LOTOS PZT Polish Tour обыграла лидера посева – Катаржину Питер: 6:0, 4:6, 6:3. До финала турнира Шошина не проиграла ни одного сета.
В июне 22-летняя харьковчанка стала чемпионкой в Гданьске и дошла до финала в Щецине, а в этом месяце провела два полуфинала и выиграла парный титул в национальном чемпионате.
В парном финале первые ракетки турнира Шошина и Паула Каня-Ходунь потерпели поражение от Катаржины Питер и Йоанны Завадской: 4:6, 2:6.
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Фото: LOTOS PZT Polish Tour.