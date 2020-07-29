Шошина выиграла второй одиночный титул в польской теннисной серии

Новости

Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке

В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

Официально: WTA приняла решение отменить серию турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат

Анастасия Шошина стала чемпионкой соревнований в Козерках



Украинская теннисистка, посеянная под вторым номером, в решающем матче соревнований в рамках LOTOS PZT Polish Tour обыграла лидера посева – Катаржину Питер: 6:0, 4:6, 6:3. До финала турнира Шошина не проиграла ни одного сета.

В июне 22-летняя харьковчанка стала чемпионкой в Гданьске и дошла до финала в Щецине, а в этом месяце провела два полуфинала и выиграла парный титул в национальном чемпионате.

В парном финале первые ракетки турнира Шошина и Паула Каня-Ходунь потерпели поражение от Катаржины Питер и Йоанны Завадской: 4:6, 2:6.

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,

чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:

✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Фото: LOTOS PZT Polish Tour.