Турнир WTA в Токио, запланированный на осень, отменён

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Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке

В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

Официально: WTA приняла решение отменить серию турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат

Организаторы Toray Pan Pacific Open приняли решение не проводить турнир



Японцы рассматривали несколько вариантов проведения соревнований, однако в итоге отказались от любых идей, принимая во внимание возможность второй волны коронавируса в стране.

Турнир Toray Pan Pacific Open беспрерывно проводился с 1984 года. В прошлом сезоне он прошёл в Осаке, в связи подготовкой теннисного центра к Олимпиаде-2020. Действующей чемпионкой турнира является Наоми Осака.

Напомним, что на прошлой неделе WTA отменила серию китайских турниров, в том числе Итоговый чемпионат. Таким образом, после Ролан Гаррос (27 сентября – 5 октября) в промежуточном календаре остаётся три турнира: в Сеуле (Южная Корея), Линце (Австрия) и Москве (Россия). Дата их проведения пока неизвестна.



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Источник:

english.kyodonews.net