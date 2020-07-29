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Теннис

Турнир WTA в Токио, запланированный на осень, отменён

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 18:19

Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке

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В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне

24.07.20 09:08

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

24.07.20 08:17

Официально: WTA приняла решение отменить серию турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат

Организаторы Toray Pan Pacific Open приняли решение не проводить турнир

Японцы рассматривали несколько вариантов проведения соревнований, однако в итоге отказались от любых идей, принимая во внимание возможность второй волны коронавируса в стране.

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Турнир Toray Pan Pacific Open беспрерывно проводился с 1984 года. В прошлом сезоне он прошёл в Осаке, в связи подготовкой теннисного центра к Олимпиаде-2020. Действующей чемпионкой турнира является Наоми Осака.

Напомним, что на прошлой неделе WTA отменила серию китайских турниров, в том числе Итоговый чемпионат. Таким образом, после Ролан Гаррос (27 сентября – 5 октября) в промежуточном календаре остаётся три турнира: в Сеуле (Южная Корея), Линце (Австрия) и Москве (Россия). Дата их проведения пока неизвестна.

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Источник:
english.kyodonews.net

Источник: btu.org.ua
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