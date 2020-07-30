Чемпионат Украины. Стали известны имена четвертьфиналистов

Новости
28.07.20 18:19
Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке
27.07.20 11:41
В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне
24.07.20 09:08
Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP
24.07.20 08:17
Официально: WTA приняла решение отменить серию турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат
На первенстве страны в Ирпене состоялись матчи второго круга
Чемпионат Украины
Ирпень • 27 июля – 2 августа • мужской и женский турнир
Мужской турнир. Второй круг
Владислав Орлов – Дмитрий Камынин 7:5, 6:2
Артём Смирнов – Илья Максимчук 6:0, 6:3
Илья Сарафин – Олег Приходько 6:2, 6:0
Владимир Ужиловский – Роман Бойчук 6:0, 6:2
Анатолий Петренко – Артём Туваков 6:3, 6:2
Иван Сергеев – Георгий Кравченко 7:5, 7:5
Александр Брайнин – Василий Егоров 7:6(6), 7:5
Алексей Крутых – Глеб Бакланов 6:0, 3:0 (отказ)
Четвертьфинальные пары: Орлов – Смирнов, Сарафин – Ужиловский, Петренко – Сергеев, Брайнин – Крутых.
Женский турнир. Второй круг
Анна Мартемьянова – Мария Глагола 6:1, 6:2
Хэн Плаксий – Ирина Лысых 6:7(5), 6:2, 6:1
Владлена Бокова – София Черноморская 6:4, 6:4
Сабина Зейналова – Анита Сагдиева 6:3, 4:6, 6:3
Анастасия Соболева – Мария Долженко 7:6(1), 6:1
Анастасия Скорупская – Мария Калинина 6:2, 6:0
Катерина Дятлова – Любовь Костенко 7:5, 6:0
Мария Берген – София Палади 6:0, 6:3
Четвертьфинальные пары: Мартемьянова – Плаксий, Бокова – Зейналова, Соболева – Скорупская, Дятлова – Берген.
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Фото: ФТУ.