Чемпионат Украины. Стали известны имена четвертьфиналистов

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В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

Официально: WTA приняла решение отменить серию турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат

На первенстве страны в Ирпене состоялись матчи второго круга



Чемпионат Украины

Ирпень • 27 июля – 2 августа • мужской и женский турнир

Мужской турнир. Второй круг

Владислав Орлов – Дмитрий Камынин 7:5, 6:2

Артём Смирнов – Илья Максимчук 6:0, 6:3

Илья Сарафин – Олег Приходько 6:2, 6:0

Владимир Ужиловский – Роман Бойчук 6:0, 6:2

Анатолий Петренко – Артём Туваков 6:3, 6:2

Иван Сергеев – Георгий Кравченко 7:5, 7:5

Александр Брайнин – Василий Егоров 7:6(6), 7:5

Алексей Крутых – Глеб Бакланов 6:0, 3:0 (отказ)

Четвертьфинальные пары: Орлов – Смирнов, Сарафин – Ужиловский, Петренко – Сергеев, Брайнин – Крутых.

Женский турнир. Второй круг

Анна Мартемьянова – Мария Глагола 6:1, 6:2

Хэн Плаксий – Ирина Лысых 6:7(5), 6:2, 6:1

Владлена Бокова – София Черноморская 6:4, 6:4

Сабина Зейналова – Анита Сагдиева 6:3, 4:6, 6:3

Анастасия Соболева – Мария Долженко 7:6(1), 6:1

Анастасия Скорупская – Мария Калинина 6:2, 6:0

Катерина Дятлова – Любовь Костенко 7:5, 6:0

Мария Берген – София Палади 6:0, 6:3

Четвертьфинальные пары: Мартемьянова – Плаксий, Бокова – Зейналова, Соболева – Скорупская, Дятлова – Берген.

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Фото: ФТУ.