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Теннис

Чемпионат Украины. Стали известны имена четвертьфиналистов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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На первенстве страны в Ирпене состоялись матчи второго круга

Чемпионат Украины
Ирпень • 27 июля – 2 августа • мужской и женский турнир

Мужской турнир. Второй круг
Владислав Орлов – Дмитрий Камынин 7:5, 6:2
Артём Смирнов – Илья Максимчук 6:0, 6:3
Илья Сарафин – Олег Приходько 6:2, 6:0
Владимир Ужиловский – Роман Бойчук 6:0, 6:2
Анатолий Петренко – Артём Туваков 6:3, 6:2
Иван Сергеев – Георгий Кравченко 7:5, 7:5
Александр Брайнин – Василий Егоров 7:6(6), 7:5
Алексей Крутых – Глеб Бакланов 6:0, 3:0 (отказ)

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Четвертьфинальные пары: Орлов – Смирнов, Сарафин – Ужиловский, Петренко – Сергеев, Брайнин – Крутых.

Женский турнир. Второй круг
Анна Мартемьянова – Мария Глагола 6:1, 6:2
Хэн Плаксий – Ирина Лысых 6:7(5), 6:2, 6:1
Владлена Бокова – София Черноморская 6:4, 6:4
Сабина Зейналова – Анита Сагдиева 6:3, 4:6, 6:3
Анастасия Соболева – Мария Долженко 7:6(1), 6:1
Анастасия Скорупская – Мария Калинина 6:2, 6:0
Катерина Дятлова – Любовь Костенко 7:5, 6:0
Мария Берген – София Палади 6:0, 6:3

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Четвертьфинальные пары: Мартемьянова – Плаксий, Бокова – Зейналова, Соболева – Скорупская, Дятлова – Берген.

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Фото: ФТУ.

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Источник: btu.org.ua
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