Григор Димитров: “Выступление на US Open – это амбициозный план”

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Болгарский теннисист еще не уверен, будет ли он играть на Открытом чемпионате США.



“Я пока еще не решил, буду ли я играть на US Open. Я не знаю, сумею ли я восстановиться так быстро, чтобы я был в состоянии перенести полет и настолько напряженный режим. Я бы сказал, что моё выступление на US Open – это звучит как амбициозный план, я действительно еще не уверен в том, как отреагирует мой организм. Я буду продолжать тренировки, буду смотреть, в каком физическом состоянии нахожусь. Надеюсь, что также с хорошим психологическим настроем я смогу все преодолеть.

Думаю, что многие игроки однозначно немного озадачены по поводу того, что им делать. Мне кажется, что мы все можем сесть со своими командами и обсудить, играть или нет. Также не забывайте, что карантин будет для многих важным фактором. Сейчас вопросов слишком много, но мало ответов, все находятся в одинаковых условиях. Как только появится больше информации, тогда уже каждый будет обдумывать свои действия и принимать лучшее для себя решение”.



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Источник:

tennismajors.com

Фото: Getty Images.