Милош Раонич – игрок с самой эффективной подачей в мужском туре

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В рубрике “Что скрывается за цифрами” – статистика теннисистов, которые выигрывают больше всего мячей на своей подаче.



Согласно статистике Infosys, Раонич показал наивысший процент по выигранным мячам на своей подаче в тех поединках, которые заканчивались его победой (за сезоны 2018-2019).

На первой подаче канадец выигрывает 86,15% мячей и этот показатель выше, чем у Иво Карловича, Сэма Куэрри, Райли Опелки, Джона Иснера.

На второй подаче Раонич выигрывает 61,78% (в топ-5 по этому показателю также Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Джон Иснер и Филипп Кольшрайбер).

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Источник:

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Фото: Getty Images.