Наоми Осака намерена выступить на US Open

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Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США
28.07.20 18:19
Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке
27.07.20 11:41
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24.07.20 09:08
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Менеджерская команда японки сообщает, что теннисистка сыграет на “мэйджоре” в США
Несмотря на отсутствие десятой ракетки мира в заявочном списке на “Премьер 5” в Нью-Йорке, по словам команды Осаки, она сыграет на Western & Southern Open (21-28 августа), а также Открытом чемпионате США (31 августа – 13 сентября).
Напомним, что Наоми становилась чемпионкой американского “Шлема” в 2018 году.
Ранее сегодня об отказе от участия на турнирах в Соединённых Штатах заявила лидер рейтинга Эшли Барти.
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Источник:
www.espn.com
Фото: Getty Images.