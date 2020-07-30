Наоми Осака намерена выступить на US Open

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Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США

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Несмотря на отсутствие десятой ракетки мира в заявочном списке на “Премьер 5” в Нью-Йорке, по словам команды Осаки, она сыграет на Western & Southern Open (21-28 августа), а также Открытом чемпионате США (31 августа – 13 сентября).

Напомним, что Наоми становилась чемпионкой американского “Шлема” в 2018 году.

Ранее сегодня об отказе от участия на турнирах в Соединённых Штатах заявила лидер рейтинга Эшли Барти.

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Источник:

www.espn.com

Фото: Getty Images.