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Теннис

Наоми Осака намерена выступить на US Open

Евгений НикитюкНет комментариев
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Менеджерская команда японки сообщает, что теннисистка сыграет на “мэйджоре” в США

Несмотря на отсутствие десятой ракетки мира в заявочном списке на “Премьер 5” в Нью-Йорке, по словам команды Осаки, она сыграет на Western & Southern Open (21-28 августа), а также Открытом чемпионате США (31 августа – 13 сентября).

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Напомним, что Наоми становилась чемпионкой американского “Шлема” в 2018 году.

Ранее сегодня об отказе от участия на турнирах в Соединённых Штатах заявила лидер рейтинга Эшли Барти.

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Источник:
www.espn.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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