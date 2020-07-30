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Теннис

Организаторам запретят проводить турнир в Риме вместе со зрителями: СМИ

Евгений НикитюкНет комментариев
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По информации итальянской прессы, власти не дадут организаторам Internazionali BNL d’Italia разрешение проводить соревнования с болельщиками на трибунах.

Как сообщает издание le Repubblica, уполномоченная комиссия не одобрила правила безопасности, которые им представили организаторы теннисного турнира.

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Так, в Риме собирались проводить соревнования вместе с болельщиками (ожидаемое количество – 17 тысяч ежедневно). В комиссии объяснили, что заявленный регламент не позволит сохранить необходимую социальную дистанцию (по предложению турнира расстояние между сидениями на трибунах – только 43 см). В этот же период в Италии будут вновь открыты школы, поэтому власти собираются сосредоточить свое внимание вокруг ситуации с коронавирусом в учебных заведениях.

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Как сказано в сообщении СМИ, на отрицательный ответ комиссии также повлияла вспышка коронавируса во время проведения выставочного турнира “Adria Tour” в Задаре и рост заболеваемости в США, откуда приедут теннисисты после выступления на турнирах.

Сейчас СМИ ожидают заявления от национальной теннисной федерации. Турнир ATP Tour 1000 и WTA Premier 5 в столице Италии должен стартовать 20 сентября.

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Источник:
repubblica.it

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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