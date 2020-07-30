Первая ракетка мира не сыграет на US Open

Барти приняла решение отказаться от участия в американских турнирах
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Источник – Herald Sun.
Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая является лидером мирового рейтинга, пропустит Открытый чемпионат США по теннису.
Об этом заявила сама спортсменка.
“Мы с командой решили, что в этом году не поедем в США на Western и Southern Open и US Open.
Мне нравятся оба турнира, поэтому это было трудное решение, но через COVID-19 все еще существуют значительные риски, и я не чувствую себя комфортно, ставя себя и команду в такую позицию. С нетерпением жду возвращения в США в следующем году.
Я приму решение об участии в Открытом чемпионате Франции и ближайших европейских турнирах WTA в ближайшие недели”, – сказала Барти.
Отметим, что US Open должен стартовать 31 августа, Western & Southern Open, который был перенесен из Цинциннати, пройдет в Нью-Йорке на неделю раньше.
Ранее, Ястремская заявилась на турнир в США.