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Теннис

Первая ракетка мира не сыграет на US Open

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Барти приняла решение отказаться от участия в американских турнирах

#США, #Барти

Источник – Herald Sun.

Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая является лидером мирового рейтинга, пропустит Открытый чемпионат США по теннису.

Об этом заявила сама спортсменка.

“Мы с командой решили, что в этом году не поедем в США на Western и Southern Open и US Open.

Мне нравятся оба турнира, поэтому это было трудное решение, но через COVID-19 все еще существуют значительные риски, и я не чувствую себя комфортно, ставя себя и команду в такую позицию. С нетерпением жду возвращения в США в следующем году.

Я приму решение об участии в Открытом чемпионате Франции и ближайших европейских турнирах WTA в ближайшие недели”, – сказала Барти.

Отметим, что US Open должен стартовать 31 августа, Western & Southern Open, который был перенесен из Цинциннати, пройдет в Нью-Йорке на неделю раньше.

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Ранее, Ястремская заявилась на турнир в США.

Источник: champion.com.ua
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