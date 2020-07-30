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Теннис

В Нью-Йорке готовят корты к проведению теннисных турниров

Евгений НикитюкНет комментариев
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В теннисном комплексе имени Билли Джин Кинг продолжается работа по подготовке к соревнованиям.

Фотографиями из национального центра поделился Эрик Буторак, экс-теннисист и директор по работе с игроками в USTA. Сейчас на территории комплекса заменяют старое покрытие кортов на новое, а также проверяют другие объекты инфраструктуры. Напомним, что на этих кортах в августе должны состоятся соревнования WTA Premier и ATP Masters 1000 (вместо Цинциннати), а позднее и Открытый чемпионат США.

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Ранее американская ассоциация отменила два турнира серии ATP Challenger Tour в Орландо, которые проходят в те же даты, что и турнир Большого Шлема.
В Нью-Йорке готовят корты к проведению теннисных турниров
В Нью-Йорке готовят корты к проведению теннисных турниров

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Источник:
instagram.com/ericbutorac/

Источник: btu.org.ua
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