В Нью-Йорке готовят корты к проведению теннисных турниров

В теннисном комплексе имени Билли Джин Кинг продолжается работа по подготовке к соревнованиям.
Фотографиями из национального центра поделился Эрик Буторак, экс-теннисист и директор по работе с игроками в USTA. Сейчас на территории комплекса заменяют старое покрытие кортов на новое, а также проверяют другие объекты инфраструктуры. Напомним, что на этих кортах в августе должны состоятся соревнования WTA Premier и ATP Masters 1000 (вместо Цинциннати), а позднее и Открытый чемпионат США.
Ранее американская ассоциация отменила два турнира серии ATP Challenger Tour в Орландо, которые проходят в те же даты, что и турнир Большого Шлема.
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Источник:
instagram.com/ericbutorac/