В Нью-Йорке готовят корты к проведению теннисных турниров

В теннисном комплексе имени Билли Джин Кинг продолжается работа по подготовке к соревнованиям.



Фотографиями из национального центра поделился Эрик Буторак, экс-теннисист и директор по работе с игроками в USTA. Сейчас на территории комплекса заменяют старое покрытие кортов на новое, а также проверяют другие объекты инфраструктуры. Напомним, что на этих кортах в августе должны состоятся соревнования WTA Premier и ATP Masters 1000 (вместо Цинциннати), а позднее и Открытый чемпионат США.

Ранее американская ассоциация отменила два турнира серии ATP Challenger Tour в Орландо, которые проходят в те же даты, что и турнир Большого Шлема.







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Источник:

instagram.com/ericbutorac/