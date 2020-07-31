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Теннис

Чемпионат Украины. Орлов, Зейналова и Соболева продолжают борьбу за награды

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Результаты четвертьфинальных матчей на первенстве страны в Ирпене

Чемпионат Украины
Ирпень • 27 июля – 2 августа • мужской и женский турнир

Мужской турнир. Четвертьфинал
Владислав Орлов – Артём Смирнов 6:2, 6:2
Владимир Ужиловский – Илья Сарафин 7:5, 7:5
Иван Сергеев – Анатолий Петренко 3:0 (отказ)
Алексей Крутых – Александр Брайнин 6:0, 6:3

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Полуфинальные пары: Орлов – Ужиловский, Сергеев – Крутых.

Женский турнир. Четвертьфинал
Анна Мартемьянова – Ирина Лысых 7:5, 6:2
Сабина Зейналова – Владлена Бокова 6:2, 6:0
Анастасия Соболева – Анастасия Скорупская 6:2, 6:2
Катерина Дятлова – Мария Берген 6:0, 6:2

Полуфинальные пары: Мартемьянова – Зейналова, Соболева – Дятлова.

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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