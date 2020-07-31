Чемпионат Украины. Орлов, Зейналова и Соболева продолжают борьбу за награды

Новости
Вчера, 08:34
Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США
28.07.20 18:19
Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке
27.07.20 11:41
В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне
24.07.20 09:08
Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP
Результаты четвертьфинальных матчей на первенстве страны в Ирпене
Чемпионат Украины
Ирпень • 27 июля – 2 августа • мужской и женский турнир
Мужской турнир. Четвертьфинал
Владислав Орлов – Артём Смирнов 6:2, 6:2
Владимир Ужиловский – Илья Сарафин 7:5, 7:5
Иван Сергеев – Анатолий Петренко 3:0 (отказ)
Алексей Крутых – Александр Брайнин 6:0, 6:3
Полуфинальные пары: Орлов – Ужиловский, Сергеев – Крутых.
Женский турнир. Четвертьфинал
Анна Мартемьянова – Ирина Лысых 7:5, 6:2
Сабина Зейналова – Владлена Бокова 6:2, 6:0
Анастасия Соболева – Анастасия Скорупская 6:2, 6:2
Катерина Дятлова – Мария Берген 6:0, 6:2
Полуфинальные пары: Мартемьянова – Зейналова, Соболева – Дятлова.
Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: ФТУ.