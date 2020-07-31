Чемпионат Украины. Орлов, Зейналова и Соболева продолжают борьбу за награды

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Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке

В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

Результаты четвертьфинальных матчей на первенстве страны в Ирпене



Чемпионат Украины

Ирпень • 27 июля – 2 августа • мужской и женский турнир

Мужской турнир. Четвертьфинал

Владислав Орлов – Артём Смирнов 6:2, 6:2

Владимир Ужиловский – Илья Сарафин 7:5, 7:5

Иван Сергеев – Анатолий Петренко 3:0 (отказ)

Алексей Крутых – Александр Брайнин 6:0, 6:3

Полуфинальные пары: Орлов – Ужиловский, Сергеев – Крутых.

Женский турнир. Четвертьфинал

Анна Мартемьянова – Ирина Лысых 7:5, 6:2

Сабина Зейналова – Владлена Бокова 6:2, 6:0

Анастасия Соболева – Анастасия Скорупская 6:2, 6:2

Катерина Дятлова – Мария Берген 6:0, 6:2

Полуфинальные пары: Мартемьянова – Зейналова, Соболева – Дятлова.

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Фото: ФТУ.