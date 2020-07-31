Кириос вновь ответил Чоричу: “Буду рад увидеться, чтобы посмотреть, вырос ли твой малюсенький мозг”

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Теннисисты продолжают выяснять отношения в Твиттере.



Ник Кириос на своей странице в соцсети ответил Борне Чоричу на его комментарий.

Напомним, что австралиец не оставил без внимания интервью Чорича хорватским СМИ, после чего теннисисты и начали обмениваться твитами.

Борна Чорич в интервью хорватской прессе: “Я читал его комментарии, легко быть умным после того, как дело сделано, я бы понял эти нравоучения со стороны кого-то другого, но когда это делает Кириос… Это как-то нереально. Ну да ладно, он так устроен и у меня с этим нет никаких проблем, меня лично это никак не задевает. Если он критикует Зверева за нарушение самоизоляции, то я согласен, что Зверев поступил нехорошо, это было плохо, но я не вижу необходимости, чтобы одни игроки призывали других к ответу. Я лично не стал бы этого делать, но опять же, это Кириос”.

Ник Кириос в Твиттере: “Тебя должно волновать то, что я сказал. Что за глупости? Опять же, ты можешь заступаться за своих друзей, а я же просто стараюсь, чтобы они несли ответственность. Они же теннисисты, они не особенные. Как я и думал, интеллектуальный уровень Чорича равен нулю”.

Борна Чорич в Твиттере: “Серьезно, Ник? Ты ведешь проповедь о том, как нужно себя вести? Тебе очень скучно или ты выпил слишком много?”.

Сегодня Кириос ответил на последний комментарий Чорича: “Снова. Шутки о глобальной пандемии. Это показывает твой уровень зрелости, чемпион. Буду рад увидеться в будущем, чтобы посмотреть, вырос ли твой малюсенький мозг. Но, да, я немного заскучал, наблюдая за твоим неимоверно скучным теннисом и личностью, которая не дает спорту абсолютно ничего.

Эти спортсмены, с которыми мне приходится иметь дело… Ведь было же и такое время, когда у людей были мозги. Сравнивать поведение на корте и то, что вы подвергаете жизнь людей риску… Это позор”.

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Фото: Getty Images.