Осака, Клейстерс и Уильямс получили wild card на турнир в Нью-Йорке

Новости

Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США

Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке

В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

Организаторы американского “Премьера” объявили имена обладательниц wild card



Четырём победительницам турниров Большого Шлема были предоставлены приглашения в основную сетку турнира WTA Premier 5, который пройдёт 20-28 августа: Ким Клейстерс, Наоми Осаке, Винус Уильямс и Слоан Стивенс. Также wild card получила 18-летняя Кэти Макнелли.

Напомним, что в Нью-Йорке планирует выступить вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. От участия на американских соревнованиях ранее отказалась лидер мирового рейтинга Эшли Барти.

Теннисный сезон в WTA-туре должен возобновиться на следующей неделе с турнира в Палермо.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

www.wsopen.com