Пятница, 31 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисОсака, Клейстерс и Уильямс получили wild card на турнир в Нью-Йорке
Теннис

Осака, Клейстерс и Уильямс получили wild card на турнир в Нью-Йорке

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 08:34

Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США

28.07.20 18:19

Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке

27.07.20 11:41

В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне

24.07.20 09:08

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

Организаторы американского “Премьера” объявили имена обладательниц wild card

Четырём победительницам турниров Большого Шлема были предоставлены приглашения в основную сетку турнира WTA Premier 5, который пройдёт 20-28 августа: Ким Клейстерс, Наоми Осаке, Винус Уильямс и Слоан Стивенс. Также wild card получила 18-летняя Кэти Макнелли.

Читайте также:  Стаховский проиграл в четвертом круге турнира в Орлеане

Напомним, что в Нью-Йорке планирует выступить вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. От участия на американских соревнованиях ранее отказалась лидер мирового рейтинга Эшли Барти.

Теннисный сезон в WTA-туре должен возобновиться на следующей неделе с турнира в Палермо.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
www.wsopen.com

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
СМИ: одна из участниц турнира WTA в Палермо сдала позитивный тест на коронавирус

Организаторам запретят проводить турнир в Риме вместе со зрителями: СМИ

Борна Чорич: “Ник, тебе очень скучно или ты слишком много выпил?”

Наоми Осака намерена выступить на US Open

Милош Раонич – игрок с самой эффективной подачей в мужском туре

Закрыть