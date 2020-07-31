Осака, Клейстерс и Уильямс получили wild card на турнир в Нью-Йорке

Новости
Вчера, 08:34
Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США
28.07.20 18:19
Даяна Ястремская заявилась на турнир WTA в Нью-Йорке
27.07.20 11:41
В Украине пройдёт первый мужской турнир ITF после паузы в сезоне
24.07.20 09:08
Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP
Организаторы американского “Премьера” объявили имена обладательниц wild card
Четырём победительницам турниров Большого Шлема были предоставлены приглашения в основную сетку турнира WTA Premier 5, который пройдёт 20-28 августа: Ким Клейстерс, Наоми Осаке, Винус Уильямс и Слоан Стивенс. Также wild card получила 18-летняя Кэти Макнелли.
Напомним, что в Нью-Йорке планирует выступить вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. От участия на американских соревнованиях ранее отказалась лидер мирового рейтинга Эшли Барти.
Теннисный сезон в WTA-туре должен возобновиться на следующей неделе с турнира в Палермо.
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Источник:
www.wsopen.com