Палермо. Леся Цуренко против Людмилы Самсоновой в первом круге квалификации: превью матча

Украинская теннисистка Леся Цуренко стартует в квалификации турнира WTA International в Италии

Леся Цуренко (Украина) -139-я ракетка мира

Украинская теннисистка Леся Цуренко стартует в квалификации турнира WTA International в Италии



Дата рождения: 30/05/1989 (31 год)

Место рождения: Владимирец, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2018 – Acapulco; 2017 – Acapulco; 2016 – Guangzhou; 2015 – Istanbul)

Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)

Побед/Поражений за карьеру: 400/ 272

Призовые за карьеру: $4,574,186

Леся Цуренко на портале БТУ

Людмила Самсонова (Россия) – 117-я ракетка мира



Дата рождения: 11/11/1998 (21 год)

Место рождения: Оленегорск, Россия

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Побед/Поражений за карьеру: 168/101

Призовые за карьеру: $319,464

Высший рейтинг WTA: 114 (03/02/2020)

Людмила Самсонова на портале БТУ

H2H: 0-0

История на турнире: Леся Цуренко – 0/0. Украинка впервые приехала на турнир в Палермо | Людмила Самсонова – 4/2. Россиняка во второй раз играет в Палермо. В прошлом году она в статусе “лаки-лузера” дошла до полуфинала турнира;

Выступления на грунте: Леся Цуренко – 118/94 (0/0 в этом году) | Людмила Самсонова – 101/62 (в этом году – 0/0);

Выступления в сезоне 2020:

Леся Цуренко – 8/5

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

Premier 5 – 0/1 | Доха – QR1

International – 0/1 | Шэньчжэнь – R1

WTA 125k – 4/1 | Индиан-Уэллс – 1/2

ITF – 4/1 | W100 Каир – Финал

Людмила Самсонова – 11/5

Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R1

Premier 5 – 1/1 | Доха – QRF

Premier – 7/3 | Брисбен – R2, Санкт-Петербург – R1, Дубай – QR2

Последние пять матчей: Леся Цуренко – В, В, В, В, П | Людмила Самсонова – П, В, П, В, П

Национальный фактор: Леся Цуренко – 45/30. В этом году Цуренко победила Варвару Грачеву на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс | Людмила Самсонова – 5/0. Россиянка ни разу не проигрывала в матчах с украинками. В этом году она победила Марту Костюк в квалификации Премьера в Брисбене;



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