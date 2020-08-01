Палермо. Леся Цуренко против Людмилы Самсоновой в первом круге квалификации: превью матча

Украинская теннисистка Леся Цуренко стартует в квалификации турнира WTA International в Италии
Леся Цуренко (Украина) -139-я ракетка мира
Украинская теннисистка Леся Цуренко стартует в квалификации турнира WTA International в Италии
Дата рождения: 30/05/1989 (31 год)
Место рождения: Владимирец, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 4 (2018 – Acapulco; 2017 – Acapulco; 2016 – Guangzhou; 2015 – Istanbul)
Высший рейтинг WTA: 23 (18/02/2019)
Побед/Поражений за карьеру: 400/ 272
Призовые за карьеру: $4,574,186
Леся Цуренко на портале БТУ
Людмила Самсонова (Россия) – 117-я ракетка мира
Дата рождения: 11/11/1998 (21 год)
Место рождения: Оленегорск, Россия
Рост: 180 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Побед/Поражений за карьеру: 168/101
Призовые за карьеру: $319,464
Высший рейтинг WTA: 114 (03/02/2020)
Людмила Самсонова на портале БТУ
H2H: 0-0
История на турнире: Леся Цуренко – 0/0. Украинка впервые приехала на турнир в Палермо | Людмила Самсонова – 4/2. Россиняка во второй раз играет в Палермо. В прошлом году она в статусе “лаки-лузера” дошла до полуфинала турнира;
Выступления на грунте: Леся Цуренко – 118/94 (0/0 в этом году) | Людмила Самсонова – 101/62 (в этом году – 0/0);
Выступления в сезоне 2020:
Леся Цуренко – 8/5
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1
Premier 5 – 0/1 | Доха – QR1
International – 0/1 | Шэньчжэнь – R1
WTA 125k – 4/1 | Индиан-Уэллс – 1/2
ITF – 4/1 | W100 Каир – Финал
Людмила Самсонова – 11/5
Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R1
Premier 5 – 1/1 | Доха – QRF
Premier – 7/3 | Брисбен – R2, Санкт-Петербург – R1, Дубай – QR2
Последние пять матчей: Леся Цуренко – В, В, В, В, П | Людмила Самсонова – П, В, П, В, П
Национальный фактор: Леся Цуренко – 45/30. В этом году Цуренко победила Варвару Грачеву на турнире WTA 125k в Индиан-Уэллс | Людмила Самсонова – 5/0. Россиянка ни разу не проигрывала в матчах с украинками. В этом году она победила Марту Костюк в квалификации Премьера в Брисбене;
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