Фелисиано Лопес о судьбе турнира в Мадриде: “Мы должны быть реалистами, ситуация ухудшилась”

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Директор турнира в Испании прокомментировал информацию о возможной отмене “Mutua Madrid Open”.



Ранее испанские СМИ написали, что местные власти рекомендуют организаторам отменить проведение турнира в Мадриде в сентябре из-за сложной ситуации в регионе в связи с коронавирусом.

“Два месяца назад мы были уверены в том, что турнир состоится. Но за последние 2-3 недели ситуация в регионе ухудшилась, не только в самом Мадриде, – рассказал Лопес. – Сейчас нам нужно быть реалистами, нужно принять тот факт, что здоровье – это всегда главный приоритет. Мы не должны никого подвергать риску, ни болельщиков, ни игроков, ни сотрудников, ни тех, кто приедет в сентябре в Мадрид. Учитывая такую ситуацию, мы примем окончательное решение в следующие 2-3 дня.

Сейчас я не особо оптимистичен. У нас был очень позитивный настрой несколько недель назад. Все было готово, у нас был очень хороший протокол безопасности, мы тяжело трудились, чтобы турнир состоялся. Пауза была очень долгой. Нам нужно играть, мы обязаны играть, но только тогда, когда условия безопасны. Сегодня же мы понимаем, что ситуация значительно ухудшилась и нужно это принимать во внимание.

Что касается всего теннисного сезона, то ситуация очень сложная, нужно двигаться постепенно, день за днем. Вот, например, всего 3 недели назад в Мадриде мы были оптимистично настроены. В Европе ситуация выглядела нормальной, а теперь все совершенно иначе. Я надеюсь, что в США состоится US Open. Мы должны действовать последовательно, в каждой стране все складывается по-разному. Но все, что сейчас происходит в мире из-за COVID-19, – это ужасно. Теннис из-за своего глобального характера страдает очень сильно. Очень тяжело вновь все возобновить. И я говорю не только про этот год, этот сезон уже потерян. Но что случится в следующем году, когда вакцины все еще не будет? Ситуация будет точно такой же. Когда это все закончится, я не знаю…”.

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Источник:

lequipe.fr

Фото: EFE.