Крутых и Соболева стали победителями на чемпионате Украины

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Чемпионат Украины

Ирпень • 27 июля – 2 августа • мужской и женский турнир

В финале мужского турнира Алексей Крутых оказался сильнее Владислава Орлова – 6:3, 7:6(2). На пути к чемпионству 20-летний киевлянин не проиграл ни одного сета. Отметим, что Крутых проиграл Орлову в предыдущих двух встречах на турнирах ITF в прошлом сезоне.

Третье место в Ирпене занял Владимир Ужиловский. Также Алексей вместе с Денисом Молчановым одержал победу в парном разряде, победив в финале Артёма Тувакова и Илью Белобородько: 6:4, 6:4.

В женском финале победу праздновала Анастасия Соболева, проигравшая всего один гейм Анне Мартемьяновой – 6:0, 6:1. 16-летняя теннисистка также не упустила ни одного сета по ходу турнира.



Победительницами в парном турнире стали Владлена Бокова и Татьяна Дичка, которые в решающем матче обыграли Яну Микитин и Анну Пинаеву – 6:2, 6:2.

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Фото: ФТУ.