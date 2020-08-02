На турнире WTA в Палермо подтверждён первый положительный тест на COVID-19

Новости
Вчера, 22:13
Палермо. Цуренко снялась с турнира из-за травмы
Вчера, 21:09
Палермо. Ястремская узнала имя первой соперницы
31.07.20 19:41
Палермо. Цуренко и Костюк стартуют в квалификации
30.07.20 08:34
Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США
Теннисистка отстранена от выступления и отправлена на самоизоляцию
Как сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации, у участницы турнира в Палермо, имя которой не называется, не было никаких симптомов заболевания.
Лица, которые могли контактировать с заболевшей теннисисткой, снова будут протестированы на коронавирус, согласно протоколов безопасности. Данный случай не помешает проведению турнира.
Напомним, что ранее у нидерландки Розали ван дер Хук серологический тест показал положительный результат на COVID-19, однако ПЦР-тест оказался отрицательным и теннисистка была допущена к участию на турнире.
Также отметим, в квалификации соревнований сыграют Леся Цуренко и Марта Костюк, а Даяна Ястремская заявлена в основной сетке Palermo Ladies Open.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
www.wtatennis.com