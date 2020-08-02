На турнире WTA в Палермо подтверждён первый положительный тест на COVID-19

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Палермо. Цуренко снялась с турнира из-за травмы

Палермо. Ястремская узнала имя первой соперницы

Палермо. Цуренко и Костюк стартуют в квалификации

Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США

Теннисистка отстранена от выступления и отправлена на самоизоляцию



Как сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации, у участницы турнира в Палермо, имя которой не называется, не было никаких симптомов заболевания.

Лица, которые могли контактировать с заболевшей теннисисткой, снова будут протестированы на коронавирус, согласно протоколов безопасности. Данный случай не помешает проведению турнира.

Напомним, что ранее у нидерландки Розали ван дер Хук серологический тест показал положительный результат на COVID-19, однако ПЦР-тест оказался отрицательным и теннисистка была допущена к участию на турнире.

Также отметим, в квалификации соревнований сыграют Леся Цуренко и Марта Костюк, а Даяна Ястремская заявлена в основной сетке Palermo Ladies Open.



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Источник:

www.wtatennis.com