Палермо. Марта Костюк против Даниэлы Сегель в первом круге квалификации: превью матча

Представительница Украины сегодня проведёт свой стартовый матч на турнире WTA в Италии

Марта Костюк (Украина) – 141-я ракетка мира



Дата рождения: 28/06/2002 (18 лет)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 116 (07/01/2019)

Побед/Поражений за карьеру: 85/41

Призовые за карьеру: $355,247

Марта Костюк на портале БТУ

Даниэла Сегель (Чили) – 221-я ракетка мира



Дата рождения: 15/11/1992 (27 лет)

Место рождения: Сантьяго, Чили

Рост: 171 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 162 (28/05/2018)

Побед/Поражений за карьеру: 330/210

Призовые за карьеру: $252,252

Даниэла Сегель на портале БТУ

*Даниэла Сегель заменила в квалификационной сетке Викторию Томову

H2H: 1-1

2018 | Australian Open | хард | QR2 | Марта Костюк 1:6, 6:4, 6:2

2017 | Ла Марса (ITF) | грунт | 1 круг | Даниэла Сегель 6:4, 6:1

История на турнире: Марта Костюк впервые выступает в Палермо | Даниэла Сегель в прошлом году уступали на старте квалификации;

Выступления на грунте: Марта Костюк – 48/18 (0/0 в этом году) | Даниэла Сегель – 254/158 (9/3 в этом году);

Выступления в сезоне 2020:

Марта Костюк – 9/4

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1

Premier 5 – 2/1 | Брисбен – QRF

International – 2/1 | Лион – R1

ITF – 5/1 | W100 Каир – R1, W60 Каир – победа

Даниэла Сегель – 9/5

International – 0/1 | Монтеррей QR1

ITF – 7/2 | W25 Дайтона-Бич – QF W25 Веро-Бич – победа Ирапуато – R1

Fed Cup – 2/2

Последние пять матчей: Марта Костюк П, В, В, В, В | Даниэла Сегель П, П, П, В, П

Национальный фактор: Марта Костюк – 1/1. Украинская теннисистка ранее играла только против Даниэлы Сегель | Даниэла Сегель – 3/5. Представительница Чили восемь раз встречалась с украинки: в последний раз такой матч состоялся в прошлом году, когда она проиграла Катарине Завацкой на турнире ITF W60 в Германии.



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