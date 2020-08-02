Петра Мартич: “Ещё две недели назад мне даже не верилось, что рестарт сезона возможен”

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В понедельник на турнире в Италии официально возобновится теннисный сезон в WTA-туреб который был приостановлен в начале марта. Мартич получила первый номер посева на Palermo Ladies Open.

“Мы очень долго были без тенниса, без турнира, без адреналина, который мы так любим. Я была очень рада услышать, что турниры в Палермо и Праге точно состоятся. Но я собираюсь получать удовольствие от игры, не думая о результатах, не концентрироваться на цифрах или ещё чём-то.

Я впервые была не теннисисткой и мне понравилось. Безусловно, всех нас однажды это ждёт, поэтому было хорошо ощутить, что это такое. Но я не почувствовали каких-либо проблем. Конечно, мы впервые с таким столкнулись, нравится нам это или нет. Я много готовила. Мне не нужно было собирать вещи, что я ненавижу. Мне не нужно было летать на самолёте, что я тоже ненавижу.

Составлять расписание турниров было непросто, потому что оно зависит не от места проведения турнира, а где находишься именно ты. Поэтому мы решили оставаться в Европе. Далеко путешествовать не надо. Затем мы поедем в Прагу. Кажется, здесь не так много случаев, так что есть больше шансов не заболеть.

Потом мы отправимся в Штаты. Там ситуация не очень хорошая, но с другой стороны, если мы будем находиться в “пузыре” и будем соблюдать правила, то думаю, что у нас получится выступить на турнире. Сейчас эти протоколы, маски, защитные щиты в машинах. Конечно, сейчас такие меры очень необходимы, но всё равно кажется таким нереальным.

После прибытия на турнир необходимо сдать тест, но я приехала поздно, поэтому сдавала его уже утром. После этого нужно в течение суток находиться в своём номере или пока не будет результата. Если всё хорошо, получаешь аккредитацию и можешь свободно делать свою работу.

Лично я рада быть здесь. Я счастлива, что рестарт сезона возможен, потому что ещё недели две назад, если честно, мне в это даже не верилось. Но сейчас у меня есть надежда, что всё будет двигаться в правильном направлении и мы ещё сможем полноценно играть в этом году”.



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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: j48tennis.net.