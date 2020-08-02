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Теннис

Шошина оформила третий парный титул в польском теннисном туре

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинская теннисистка и полька Паула Каня-Ходунь, посеянные под первым номером, в финале соревнований обыграли вторых сеяных Катаржину Питер и Йоанну Завадску: 6:2, 6:4. В одиночном разряде турнира Шошина не принимала участие.

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Это уже третий парный титул для харьковчанки на польских кортах: в июне вместе с Магдаленой Френх она победила в Гданьске, а в июле вместе с Каней-Ходунь стала чемпионкой на польском первенстве в Бытоме.

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Фото: Instagram.

Источник: btu.org.ua
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