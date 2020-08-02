Шошина оформила третий парный титул в польском теннисном туре

Новости
Сегодня, 08:01
Даяна Ястремская провела тренировку на турнире в Палермо
Сегодня, 07:49
Палермо. Костюк выиграла свой матч на старте квалификации
Вчера, 22:13
Палермо. Цуренко снялась с турнира из-за травмы
Вчера, 21:09
Палермо. Ястремская узнала имя первой соперницы
Анастасия Шошина стала чемпионкой парного турнира в Лодзе
Украинская теннисистка и полька Паула Каня-Ходунь, посеянные под первым номером, в финале соревнований обыграли вторых сеяных Катаржину Питер и Йоанну Завадску: 6:2, 6:4. В одиночном разряде турнира Шошина не принимала участие.
Это уже третий парный титул для харьковчанки на польских кортах: в июне вместе с Магдаленой Френх она победила в Гданьске, а в июле вместе с Каней-Ходунь стала чемпионкой на польском первенстве в Бытоме.
Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Фото: Instagram.