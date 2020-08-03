Бенчич отказалась играть против теннисистки, приехавшей из Палермо

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Инцидент произошёл на клубном чемпионате в Швейцарии



Вчера в рамках клубного чемпионата в Швейцарии Белинда Бенчич должна была сыграть против Леони Кунг (WTA №155), однако матчевая встреча клубов “Chiasso” и “Sursee” так и не состоялась.

По информации Blick, восьмая ракетка отказалась от выхода на корт против своей соотечественницы из-за того, что она приехала из Палермо, где принимала участие в квалификации. Напомним, что на прошлой неделе на данном турнире у одной из теннисисток оказался положительный результат на коронавирус.

По словам мамы Леони, Анжелики Кунг, тест её дочери на коронавирус был отрицательным за три дня до матча. Она соблюдала все меры предосторожности, а остальных требований для путешественников из Италии в Швейцарии нет.



Через два часа после запланированного времени начала встречи судья турнира марко Гандер сообщил о способе решения данной проблемы: “Белинда Бенчич отстутствует в заявочном составе команды и против Кунг сыграет другая теннисистка”. Однако команда “Sursee” отказалась от такого предложения и снялась с матча. Теннисисткам защитано техническое поражение со счётом 6:0.

“Наша команда была заперта в раздевалке и они думали, что с нами находится и Леони. Но её даже не было на территории турнира. Она сильно разозлилась, когда приехала. Никто не хотел против неё играть. Это настоящее оскорбление моей дочери”, – сказала Анжелика Кунг.

В свою очередь, представитель команды “Chiasso” и судья турнира отрицают подобный инцидент. Бенчич от комментариев отказалась. Напомним, что швейцарка снялась с турнира WTA в Праге, который должен пройти на следующей неделе.



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Источник:

www.blick.ch