Ястремская выступит на турнире в Палермо

Даяна Ястремская выступит в одиночном и парном разрядах
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Источник – Чемпион.
Сегодня, 3 августа, украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует на турнире WTA International Palermo Ladies Open в Палермо.
В первом круге основной сетки украинка встретится с Сарой Соррібес-Тормо.
Во вторник, 4 августа, Ястремская вместе с румынской теннисисткой Ралукою Олару в паре сыграет поединок против нидерландско-словенского дуэта Аранча Рус/Тамара Зіданшек.
Напомним, Костюк покинула турнир в Палермо.
Источник: champion.com.ua