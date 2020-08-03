Ястремская выступит на турнире в Палермо

Даяна Ястремская выступит в одиночном и парном разрядах

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Источник – Чемпион.

Сегодня, 3 августа, украинская теннисистка Даяна Ястремская стартует на турнире WTA International Palermo Ladies Open в Палермо.

В первом круге основной сетки украинка встретится с Сарой Соррібес-Тормо.

Во вторник, 4 августа, Ястремская вместе с румынской теннисисткой Ралукою Олару в паре сыграет поединок против нидерландско-словенского дуэта Аранча Рус/Тамара Зіданшек.

Напомним, Костюк покинула турнир в Палермо.