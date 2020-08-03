Костюк покинула турнир в Палермо

Марта Костюк не смогла преодолеть квалификацию

#Костюк

Источник – Чемпион.

Украинка Марта Костюк не смогла преодолеть второй раунд отбора на турнире WTA в Палермо.

За выход в финал квалификации 18-летняя Костюк уступила россиянке Людмиле Самсоновой (№117 WTA) – 6:4, 4:6, 3:6.

Во втором очном противостоянии соперницы провели на корте 2 часа 29 минут.

Palermo Ladies Open – International

Палермо, Италия

Грунт

Квалификация второй раунд, 2 августа

Людмила Самсонова – Марта Костюк 4:6, 6:4, 6:3

Ранее, Костюк выиграла стартовый матч в Палермо.