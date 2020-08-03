Костюк покинула турнир в Палермо

Марта Костюк не смогла преодолеть квалификацию
#Костюк
Источник – Чемпион.
Украинка Марта Костюк не смогла преодолеть второй раунд отбора на турнире WTA в Палермо.
За выход в финал квалификации 18-летняя Костюк уступила россиянке Людмиле Самсоновой (№117 WTA) – 6:4, 4:6, 3:6.
Во втором очном противостоянии соперницы провели на корте 2 часа 29 минут.
Palermo Ladies Open – International
Палермо, Италия
Грунт
Квалификация второй раунд, 2 августа
Людмила Самсонова – Марта Костюк 4:6, 6:4, 6:3
Ранее, Костюк выиграла стартовый матч в Палермо.
Источник: champion.com.ua