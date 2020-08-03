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Теннис

Костюк покинула турнир в Палермо

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Марта Костюк не смогла преодолеть квалификацию

#Костюк

Источник – Чемпион.

Украинка Марта Костюк не смогла преодолеть второй раунд отбора на турнире WTA в Палермо.

За выход в финал квалификации 18-летняя Костюк уступила россиянке Людмиле Самсоновой (№117 WTA) – 6:4, 4:6, 3:6.

Во втором очном противостоянии соперницы провели на корте 2 часа 29 минут.

Palermo Ladies Open – International
Палермо, Италия
Грунт
Квалификация второй раунд, 2 августа

Людмила Самсонова – Марта Костюк 4:6, 6:4, 6:3

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Ранее, Костюк выиграла стартовый матч в Палермо.

Источник: champion.com.ua
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