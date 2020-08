СМИ: Медведев и Димитров остались без прав из-за превышения скорости в Монако

Катарина Завацкая не будет выступать на турнире в Праге

По информации Open Court, Даниил Медведев и Григор Димитров были в числе участников недавнего инцидента на трасе A8 в Монте-Карло.



Как стало известно, 1 августа в Монако местная полиция остановила группу из 10 машин за превышение скорости.

Сказано, что семь автомобилей превысили ограничение в 110 км/ч на 50-70 км. Полиция обязала водителей заплатит штраф в размере 750 евро, а также забрала у них права. Участники инцидента дальше поехали с другими водителями. В сообщении местной прессы было указано, что в данной группе были известные игроки АТР, но их фамилии не назывались. Канадское издание “Open Court” пишет, что по их информации речь шла о Данииле Медведеве и Григоре Димитрове.

