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СМИ: Медведев и Димитров остались без прав из-за превышения скорости в Монако

Евгений НикитюкНет комментариев
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По информации Open Court, Даниил Медведев и Григор Димитров были в числе участников недавнего инцидента на трасе A8 в Монте-Карло.

Как стало известно, 1 августа в Монако местная полиция остановила группу из 10 машин за превышение скорости.

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Сказано, что семь автомобилей превысили ограничение в 110 км/ч на 50-70 км. Полиция обязала водителей заплатит штраф в размере 750 евро, а также забрала у них права. Участники инцидента дальше поехали с другими водителями. В сообщении местной прессы было указано, что в данной группе были известные игроки АТР, но их фамилии не назывались. Канадское издание “Open Court” пишет, что по их информации речь шла о Данииле Медведеве и Григоре Димитрове.

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A post shared by Medvedev Daniil (@medwed33) on May 2, 2020 at 9:42am PDT

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A post shared by Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) on Apr 28, 2019 at 11:56pm PDT

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Источник:
opencourt.ca

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Фото: Nice Matin.

Источник: btu.org.ua
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