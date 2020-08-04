Вторник, 4 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисФедерер – самый упорный соперник в мужском туре согласно статистике ATP
Теннис

Федерер – самый упорный соперник в мужском туре согласно статистике ATP

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 06:57

Палермо. Ястремская оформила победу в своем стартовом матче

Вчера, 22:02

Элина Свитолина заявилась на US Open в последний момент

Вчера, 08:27

Катарина Завацкая не будет выступать на турнире в Праге

02.08.20 23:21

Палермо. Костюк проигрывает в упорном противостоянии

Роджер Федерер отдает наименьшее количество очков своим соперникам в тех матчах, которые проигрывает.

В рубрике “Что скрывается за цифрами” – статистика поражений теннисистов.

Читайте также:  Кенинов - Мугуруса: видеообзор финала Australian Open-2020

Наивысший процент по выигранным очкам в тех матчах, которые игрок в результате проигрывает, показал Роджер Федерер – 47,6%.

В топ-10 по этому показателю (в списке учтены игроки, которые проиграли минимум 50 матчей в Туре с 1991 года) также попали Рихард Крайчек, Милош Раонич, Тодд Мартин, Пит Сампрас, Иво Карлович, Новак Джокович, Энди Роддик.

> Милош Раонич – игрок с самой эффективной подачей в мужском туре

Читайте также:  Надежда Киченок обыграла сестру в смешанном парном турнире Australian Open

По статистике в противостояниях с игроками, которым Федерер проиграл как минимум 5 матчей, больше шансов на успех он имел в поединках против Доминика Тима (Федерер выиграл 48,5% розыгрышей за 5 поражений), а меньше всего – в матчах против Энди Маррея (взял 45,9% очков в среднем за 11 поражений).

По количеству выигранных очков в тех встречах, которые заканчиваются победой, Федерер занимает второе место (55,9% очков), а лидером в этой категории является Рафаэль Надаль – 56,4% выигранных очков.

Читайте также:  Свитолина - Уильямс: онлайн-трансляция матча Roland Garros

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник:
atptour.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
4 главных интриги перед рестартом сезона WTA

Ястремская победила в стартовом матче в Палермо

СМИ: в Мадриде отменили объединенный теннисный турнир ATP и WTA

Маррей и Тиафо получили “wild card” в основу Мастерса в США

СМИ: Медведев и Димитров остались без прав из-за превышения скорости в Монако

Закрыть