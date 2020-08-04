Федерер – самый упорный соперник в мужском туре согласно статистике ATP

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Роджер Федерер отдает наименьшее количество очков своим соперникам в тех матчах, которые проигрывает.



В рубрике “Что скрывается за цифрами” – статистика поражений теннисистов.

Наивысший процент по выигранным очкам в тех матчах, которые игрок в результате проигрывает, показал Роджер Федерер – 47,6%.

В топ-10 по этому показателю (в списке учтены игроки, которые проиграли минимум 50 матчей в Туре с 1991 года) также попали Рихард Крайчек, Милош Раонич, Тодд Мартин, Пит Сампрас, Иво Карлович, Новак Джокович, Энди Роддик.

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По статистике в противостояниях с игроками, которым Федерер проиграл как минимум 5 матчей, больше шансов на успех он имел в поединках против Доминика Тима (Федерер выиграл 48,5% розыгрышей за 5 поражений), а меньше всего – в матчах против Энди Маррея (взял 45,9% очков в среднем за 11 поражений).

По количеству выигранных очков в тех встречах, которые заканчиваются победой, Федерер занимает второе место (55,9% очков), а лидером в этой категории является Рафаэль Надаль – 56,4% выигранных очков.

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Источник:

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Фото: Getty Images.