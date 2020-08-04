Палермо. Коччаретто одержала дебютную победу в WTA-туре, Плишкова обыграла третью сеяную

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Даяна Ястремская: "Я очень счастлива вернуться на корт, но играть было очень тяжело"

Палермо. Ястремская оформила победу в своем стартовом матче

Элина Свитолина заявилась на US Open в последний момент

Катарина Завацкая не будет выступать на турнире в Праге

Результаты первого игрового дня на турнире WTA в Италии



Palermo Ladies Open – International

Палермо, Италия • 3-9 августа • грунт • $225,500

Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Жасмин Паолини (Италия) – Дарья Касаткина (Россия) 5:7, 6:4, 6:4

Лаура Зигемунд (Германия) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 6:3, 6:4

Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) – Полона Херцог (Словения) 7:6(1), 6:3

Донна Векич (Хорватия, 6) – Аранча Рус (Нидерланды) 6:1, 6:2

Екатерина Александрова (Россия, 8) – Кристина Младенович (Франция) 5:7, 6:0, 6:1

Сара Эррани (Италия, WC) – Сорана Кырстя (Румыния) 7:5, 1:6, 6:4

Кристина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция, 3) 6:4, 6:4

Даяна Ястремская (Украина, 7) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) 6:3, 6:4

Жасмин Паолини сравняла счёт в личных противостояниях с Дарьей Касаткиной: 2-2. в прошлом году теннисистки по очереди обыграли друг друга на грунте в Праге и Ролан Гаррос.

Элизабетта Коччаретто (№156) в третий раз играет в основной сетке турнира WTA и праздновала первую победу. Также 19-летняя итальянка впервые обыграла соперницу из Топ-50.

Сара Эррани провела восьмую встречу против Сораны Кырсти и записала в актив шестую победу. В последний раз теннисистки играли друг против друга в 2014 году в Дубае, где сильнее оказалась румынка.

Кристина Плишкова во второй раз в этом году победила представительницу Топ-20: в январе чешка обыграла Арину Соболенко на турнире в Шэньчжэне.

Пары соперниц во втором круге: Паолини – Саснович/Мертенс, Контавейт/Циг – Зигемунд, Коччаретто – Векич, Александрова – Подороска/Ферро, Эррани – Плишкова, Ястремская – Зиданшек/Доден.

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