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Теннис

Палермо. Коччаретто одержала дебютную победу в WTA-туре, Плишкова обыграла третью сеяную

Евгений НикитюкНет комментариев
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Результаты первого игрового дня на турнире WTA в Италии

Palermo Ladies Open – International
Палермо, Италия • 3-9 августа • грунт • $225,500
Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Первый круг

Жасмин Паолини (Италия) – Дарья Касаткина (Россия) 5:7, 6:4, 6:4
Лаура Зигемунд (Германия) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 6:3, 6:4
Элизабетта Коччаретто (Италия, WC) – Полона Херцог (Словения) 7:6(1), 6:3
Донна Векич (Хорватия, 6) – Аранча Рус (Нидерланды) 6:1, 6:2
Екатерина Александрова (Россия, 8) – Кристина Младенович (Франция) 5:7, 6:0, 6:1
Сара Эррани (Италия, WC) – Сорана Кырстя (Румыния) 7:5, 1:6, 6:4
Кристина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция, 3) 6:4, 6:4
Даяна Ястремская (Украина, 7) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) 6:3, 6:4

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Жасмин Паолини сравняла счёт в личных противостояниях с Дарьей Касаткиной: 2-2. в прошлом году теннисистки по очереди обыграли друг друга на грунте в Праге и Ролан Гаррос.

Элизабетта Коччаретто (№156) в третий раз играет в основной сетке турнира WTA и праздновала первую победу. Также 19-летняя итальянка впервые обыграла соперницу из Топ-50.

Сара Эррани провела восьмую встречу против Сораны Кырсти и записала в актив шестую победу. В последний раз теннисистки играли друг против друга в 2014 году в Дубае, где сильнее оказалась румынка.

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Кристина Плишкова во второй раз в этом году победила представительницу Топ-20: в январе чешка обыграла Арину Соболенко на турнире в Шэньчжэне.

Пары соперниц во втором круге: Паолини – Саснович/Мертенс, Контавейт/Циг – Зигемунд, Коччаретто – Векич, Александрова – Подороска/Ферро, Эррани – Плишкова, Ястремская – Зиданшек/Доден.

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Источник: btu.org.ua
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