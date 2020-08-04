СМИ: в Мадриде отменили объединенный теннисный турнир ATP и WTA

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По сообщениям прессы, соревнования серии ATP Masters и WTA Premier Mandatory в Испании не состоятся.
Организаторы отменили розыгрыш турнира в Мадриде в этом году в связи с ухудшением ситуации в регионе из-за коронавируса, информируют испанские медиа.
Изначально турнир “Mutua Madrid Open” должен был пройти в начале мая, но был отменен, как и остальные соревнования в этот период из-за пандемии коронавируса. Во время паузы в сезоне организаторы устроили виртуальный чемпионат среди теннисистов.
Позднее стало известно, что соревнования хотят перенести на осень в рамках грунтовой серии в Туре в преддверии Ролан Гаррос. Организаторы планировали провести Mutua Madrid Open в середине сентября.
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Источник:
abc.es
Фото: Mutua Madrid Open.