Завацкая терпит поражение на старте мини-турнира во Франции

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Катарина Завацкая не будет выступать на турнире в Праге
Катарина Завацкая стартовала на 20-м турнире в рамках серии “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series”.
В первом матче украинка потерпела поражение от 594-й ракетки мира Жаклин Кабай Авад из Швеции: 2-6, 7-5, 6-10.
Напомним, что ранее Завацкая уже выступала на кортах во Франции на турнирах этой серии.
Соревнования проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов. В рамках одного такого мини-турнира проводятся также матчи за 5-8 и 3-4 места.
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