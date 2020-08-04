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Теннис

Завацкая терпит поражение на старте мини-турнира во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Катарина Завацкая стартовала на 20-м турнире в рамках серии “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series”.

В первом матче украинка потерпела поражение от 594-й ракетки мира Жаклин Кабай Авад из Швеции: 2-6, 7-5, 6-10.

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Напомним, что ранее Завацкая уже выступала на кортах во Франции на турнирах этой серии.

Соревнования проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов. В рамках одного такого мини-турнира проводятся также матчи за 5-8 и 3-4 места.

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Источник: btu.org.ua
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