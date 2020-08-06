Клейстерс, Беллис и еще шесть американок получили wild card на US Open

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Элина Свитолина заявилась на US Open в последний момент
Организаторы американского “мэйджора” назвали обладательниц wild card
Стали известны все восемь теннисисток, которым USTA предоставила приглашение в основную сетку турнира.
Ими стали экс-первая ракетка мира и трёхкратная чемпионка US Open Ким Клейстерс, а также семь представительниц США: Кэтрин Беллис (№304), Усве Арконада (№138), Франческа Ди Лоренцо (№128), Кэролайн Доулхайд (№134), Энн Ли (№131), Робин Монтгомери (№600) и Уитни Осигве (№143).
Открытый чемпионат США зпланирован на 31 августа – 13 сентября. На турнир заявились девять теннисисток из Топ-10 рейтинга, в том числе Элина Свитолина, а также ещё четыре украинки.
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Источник:
www.usopen.org