Стаховский, Эрбер и Кольшрайбер в заявке “челленджера” в Праге

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17 августа на кортах в столице Чехии стартует турнир серии ATP Challenger Tour.



В заявку “I.CLTK Prague Open 2020 by Moneta” попали 6 представителей топ-100 рейтинга АТР. Лидером посева на данный момент является 65-я ракетка мира Иржи Веселы (Чехия).

В списке участников (48 игроков) и украинец Сергей Стаховский (АТР 169). В заявочном листе также находятся Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина), Робин Хаасе (Нидерланды), Пьер-Юг Эрбер (Франция), Филипп Кольшрайбер (Германия), Виктор Троицки (Сербия), Федерико Дельбонис (Аргентина).

Отметим, что этот турнир откроет четырехнедельную серию соревнований АТР Challenger Tour на кортах в Чехии (вторая неделя – Прага, далее – Острава и Простеёв).

Параллельно в Италии также пройдет серия из 4 челленджерей (Тоди, Триесте, Корденонс, Парма).



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Источник:

atptour.com