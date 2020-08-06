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Теннис

Стаховский, Эрбер и Кольшрайбер в заявке “челленджера” в Праге

Евгений НикитюкНет комментариев
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17 августа на кортах в столице Чехии стартует турнир серии ATP Challenger Tour.

В заявку “I.CLTK Prague Open 2020 by Moneta” попали 6 представителей топ-100 рейтинга АТР. Лидером посева на данный момент является 65-я ракетка мира Иржи Веселы (Чехия).

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В списке участников (48 игроков) и украинец Сергей Стаховский (АТР 169). В заявочном листе также находятся Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина), Робин Хаасе (Нидерланды), Пьер-Юг Эрбер (Франция), Филипп Кольшрайбер (Германия), Виктор Троицки (Сербия), Федерико Дельбонис (Аргентина).

Отметим, что этот турнир откроет четырехнедельную серию соревнований АТР Challenger Tour на кортах в Чехии (вторая неделя – Прага, далее – Острава и Простеёв).

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Параллельно в Италии также пройдет серия из 4 челленджерей (Тоди, Триесте, Корденонс, Парма).

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Источник:
atptour.com

Источник: btu.org.ua
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