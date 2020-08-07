Чемпионат Украины (U18). Известны финалисты одиночного турнира и победители в парном разряде

Новости
Сегодня, 18:47
Прага. Цуренко и Костюк сыграют в квалификации
Сегодня, 15:53
Элина Свитолина отказалась от выступления на US Open
Сегодня, 08:02
Даяна Ястремская: "Я была очень уставшей, поэтому старалась играть так агрессивно и интенсивно, насколько было возможно"
Сегодня, 06:52
Палермо. Ястремская вышла в четвертьфинал турнира
Результаты пятого игрового дня на национальном первенстве в Буче
Чемпионат Украины U18
Буча • 3-9 августа
Турнир среди парней. Полуфинал
Герман Самофалов – Илья Сарафин 6:3, 7:5
Артём Подорожный – Владимир Захаров 6:3, 3:3 (отказ)
Турнир среди девушек. Полуфинал
Мария Вышкина – София Коваленко 6:1, 6:2
Анита Сагдиева – Мария Глагола 6:1, 7:5
Финалы в парных разрядах
Артём Подорожный/Герман Самофалов – Владимир Захаров/Никита Рассолов 6:1, 6:7(2), 10-8
Руслана Коваленко/Яна Мыкитин – Анастасия Лопата/Анастасия Скорупская 7:5, 6:1
Эскандер Гурьев/Алина Несмянович – Владимир Захаров/Ирина Лысых *отказ
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Фото: ФТУ.