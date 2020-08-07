Чемпионат Украины (U18). Известны финалисты одиночного турнира и победители в парном разряде

Новости

Прага. Цуренко и Костюк сыграют в квалификации

Элина Свитолина отказалась от выступления на US Open

Даяна Ястремская: "Я была очень уставшей, поэтому старалась играть так агрессивно и интенсивно, насколько было возможно"

Палермо. Ястремская вышла в четвертьфинал турнира

Результаты пятого игрового дня на национальном первенстве в Буче



Чемпионат Украины U18

Буча • 3-9 августа

Турнир среди парней. Полуфинал

Герман Самофалов – Илья Сарафин 6:3, 7:5

Артём Подорожный – Владимир Захаров 6:3, 3:3 (отказ)

Турнир среди девушек. Полуфинал

Мария Вышкина – София Коваленко 6:1, 6:2

Анита Сагдиева – Мария Глагола 6:1, 7:5

Финалы в парных разрядах

Артём Подорожный/Герман Самофалов – Владимир Захаров/Никита Рассолов 6:1, 6:7(2), 10-8

Руслана Коваленко/Яна Мыкитин – Анастасия Лопата/Анастасия Скорупская 7:5, 6:1

Эскандер Гурьев/Алина Несмянович – Владимир Захаров/Ирина Лысых *отказ

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Фото: ФТУ.