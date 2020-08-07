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Теннис

Чемпионат Украины (U18). Известны финалисты одиночного турнира и победители в парном разряде

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Результаты пятого игрового дня на национальном первенстве в Буче

Чемпионат Украины U18
Буча • 3-9 августа

Турнир среди парней. Полуфинал
Герман Самофалов – Илья Сарафин 6:3, 7:5
Артём Подорожный – Владимир Захаров 6:3, 3:3 (отказ)

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Турнир среди девушек. Полуфинал
Мария Вышкина – София Коваленко 6:1, 6:2
Анита Сагдиева – Мария Глагола 6:1, 7:5

Финалы в парных разрядах
Артём Подорожный/Герман Самофалов – Владимир Захаров/Никита Рассолов 6:1, 6:7(2), 10-8
Руслана Коваленко/Яна Мыкитин – Анастасия Лопата/Анастасия Скорупская 7:5, 6:1
Эскандер Гурьев/Алина Несмянович – Владимир Захаров/Ирина Лысых *отказ

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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