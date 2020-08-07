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Теннис

Чемпионат Украины (U18). Определились полуфиналисты в одиночном разряде и участники финалов в паре

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

05.08.20 19:08

Палермо. Ястремская и Олару выбывают из борьбы в парной сетке

04.08.20 12:43

Даяна Ястремская: "Я очень счастлива вернуться на корт, но играть было очень тяжело"

04.08.20 06:57

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Итоги матчей четверга на национальном первенстве среди игроков до 18 лет в Буче

Чемпионат Украины U18
Буча • 3-9 августа

Турнир среди парней. Четвертьфинал
Герман Самофалов – Илья Максимчук 6:4, 6:0
Илья Сарафин – Назар Федоришин 7:6(1), 6:0
Артём Подорожный – Глеб Агаришев 6:2, 6:2
Владимир Захаров – Марк Васюк 6:1, 6:2

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Полуфинальные пары: Самофалов – Сарафин, Подорожный – Захаров.

Турнир среди девушек. Четвертьфинал
Руслана Коваленко – Карина Дунда 6:1, 2:6, 6:3
Мария Вышкина – Анна Пинаева 6:3, 1:6, 6:3
Анита Сагдиева – Дарья Есипчук 6:3, 6:4
Мария Глагола – Лика Пересыпкина 6:2, 4:6, 6:1

Четвертьфинальные пары: Коваленко – Вышкина, Сагдиева – Глагола.

Полуфиналы в парных разрядах
Артём Подорожный/Герман Самофалов – Илья Максимчук/Илья Сарафин 4:6, 6:4, 13-11
Владимир Захаров/Никита Рассолов – Вадим Рогинский/Эскандер Гурьев 6:4, 2:6, 10-7

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Анастасия Лопата/Анастасия Скорупская – Мария Глагола/Анита Сагдиева 6:3, 6:1
Мария Коваленко/Яна Мыкитин – Юлия Жительная/Анна Пинаева 6:3, 6:4

Эскандер Гурьев/Алина Несмянович – Артём Тарасенко/Валерия Корнева 6:3, 6:2
Владимир Захаров/Ирина Лысых – Егор Опанасенко/Анна Пинаева 6:2, 6:1

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Фото: FTM.

Источник: btu.org.ua
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