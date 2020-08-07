Чемпионат Украины (U18). Определились полуфиналисты в одиночном разряде и участники финалов в паре

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Итоги матчей четверга на национальном первенстве среди игроков до 18 лет в Буче



Чемпионат Украины U18

Буча • 3-9 августа

Турнир среди парней. Четвертьфинал

Герман Самофалов – Илья Максимчук 6:4, 6:0

Илья Сарафин – Назар Федоришин 7:6(1), 6:0

Артём Подорожный – Глеб Агаришев 6:2, 6:2

Владимир Захаров – Марк Васюк 6:1, 6:2

Полуфинальные пары: Самофалов – Сарафин, Подорожный – Захаров.

Турнир среди девушек. Четвертьфинал

Руслана Коваленко – Карина Дунда 6:1, 2:6, 6:3

Мария Вышкина – Анна Пинаева 6:3, 1:6, 6:3

Анита Сагдиева – Дарья Есипчук 6:3, 6:4

Мария Глагола – Лика Пересыпкина 6:2, 4:6, 6:1

Четвертьфинальные пары: Коваленко – Вышкина, Сагдиева – Глагола.

Полуфиналы в парных разрядах

Артём Подорожный/Герман Самофалов – Илья Максимчук/Илья Сарафин 4:6, 6:4, 13-11

Владимир Захаров/Никита Рассолов – Вадим Рогинский/Эскандер Гурьев 6:4, 2:6, 10-7

Анастасия Лопата/Анастасия Скорупская – Мария Глагола/Анита Сагдиева 6:3, 6:1

Мария Коваленко/Яна Мыкитин – Юлия Жительная/Анна Пинаева 6:3, 6:4

Эскандер Гурьев/Алина Несмянович – Артём Тарасенко/Валерия Корнева 6:3, 6:2

Владимир Захаров/Ирина Лысых – Егор Опанасенко/Анна Пинаева 6:2, 6:1

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Фото: FTM.