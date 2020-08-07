Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Палермо

Украинка уверенно пробилась в 1/4 финала турнира
#Ястремская
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает борьбу на турнире WTA в Италии.
Во втором круге украинка обыграла лаки-лузера Осеан Доден из Франции (№116 WTA).
Матч продолжался 1 час и 18 минут. Ястремская 11 раз подала на вылет, допустила 2 двойных ошибки и использовала 5 из 8 брейк пойнтов.
Palermo Ladies Open – International
Палермо, Италия
Призовой фонд – 225,500 долларов
Грунт
Второй круг, 06 августа
Даяна Ястремская – Осеан Доден 6:2, 6:4
Ранее, Ястремская победила в стартовом матче в Палермо.
Источник: champion.com.ua