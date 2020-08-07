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Теннис

Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Палермо

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Украинка уверенно пробилась в 1/4 финала турнира

#Ястремская

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает борьбу на турнире WTA в Италии.

Во втором круге украинка обыграла лаки-лузера Осеан Доден из Франции (№116 WTA).

Матч продолжался 1 час и 18 минут. Ястремская 11 раз подала на вылет, допустила 2 двойных ошибки и использовала 5 из 8 брейк пойнтов.

Palermo Ladies Open – International
Палермо, Италия
Призовой фонд – 225,500 долларов
Грунт
Второй круг, 06 августа

Даяна Ястремская – Осеан Доден 6:2, 6:4

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Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Палермо

Ранее, Ястремская победила в стартовом матче в Палермо.

Источник: champion.com.ua
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