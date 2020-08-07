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Теннис

Седьмая ракетка мира не выступит на Открытом чемпионате США

Евгений НикитюкНет комментариев
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Кики Бертенс отказалась от выступления на американских кортах

Об этом нидерландская теннисистка сообщила в соцсетях.

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“После долгих размышлений я приняла решение не ехать в Соединённые Штаты на турниры в Нью-Йорке. Ситуация с COVID-19 до сихпор беспокоит меня, а здоровье каждого и контроль над ней являются приоритетом. Наш премьер-министр вчера сообщил, что после возвращения из США нам придётся находиться на 14-дневной самоизоляции. Как команда мы уважаем это решение, но это помешало бы нам в подготовке к мои любимым грунтовым турнирам в Риме и Париже”.

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В прошлом году Бертенс дошла до третьего круга на турнире в Нью-Йорке. Ранее о сомнениях по поводу участия на US Open рассказала второй номер рейтинга Симона Халеп.

Открытый чемпионат США должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

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Фото: ANP.

Источник: btu.org.ua
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