Прага. Даяна Ястремская против Ирины-Камелии Бегу в первом круге: превью матча

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сегодня стартует на турнире WTA в Праге. Первой соперницей украинки стала Ирина-Камелия Бегу из Румынии. Поединок пройдет на корте №10 и начнется не ранее 13:30 по киевскому времени
Даяна Ястремская (Украина) – 25-я ракетка мира
Дата рождения: 15/05/2000 (20 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/поражений за карьеру: 141/78
Призовые за карьеру: $1,869,382
Даяна Ястремская на портале БТУ
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 82-я ракетка мира
Дата рождения: 26/08/1990 (29 лет)
Место рождения: Бухарест, Румыния
Рост: 181 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 4 (2017 – Bucharest; 2016 – Florianopolis; 2015 – Seoul; 2012 – Tashkent)
Высший рейтинг WTA: 22 (22/08/2016)
Побед/поражений за карьеру: 401/284
Призовые за карьеру: $5,273,522
Ирина-Камелия Бегу на портале БТУ
H2H: 0-0
История на турнире: Даяна Ястремская – впервые приехала на турнир в Прагу | Ирина-Камелия Бегу – 0/1. В 2015 году проиграла в первом круге;
Выступления на грунте: Даяна Ястремская – 54/26 (в этом году – 2/1) | Ирина-Камелия Бегу – 235/121 (в этом году – 0/1);
Выступления в сезоне 2020:
Даяна Ястремская – 12/6
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2
Premier 5 – 2/1 | Доха – R3
Premier – 4/3 | Брисбен – R1, Аделаида – Финал, Дубай – R1
International – 2/1 | Палермо – 1/4
Fed Cup – 3/0
Ирина-Камелия Бегу – 15/5
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1
International – 3/3 | Шэньчжэнь – R1, Хобарт – QRF, Палермо – R1
WTA 125k – 6/0 | Индиан-Уэллс – Титул
ITF – 6/1 | W100 Каир – Титул, W60 Каир – R2
Последние пять матчей: Даяна Ястремская – П, В, В, П, В | Ирина-Камелия Бегу – П, В, В, В, В
Национальный фактор: Даяна Ястремская – 4/4. У Ястремской ровный баланс встреч с румынскими теннисистками, но она выиграла три последних таких матча (Дулгеру, Богдан, Никулеску) | Ирина-Камелия Бегу – 10/9. Румынка в этом году провела уже четыре матча против украинок и одержала в них три победы (Костюк и дважды Цуренко);
Котировки букмекеров: Даяна Ястремская, по мнению букмекеров, фаворит этого поединка. На ее победу предлагается коэффициент 1,27, а успех румынской теннисистки оценивается коэффициентом 3,42.
Отметим, что сейчас при первичной регистрации на сайте 22bet.com можно получить приветственный бонус в размере 4000 грн.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь