Прага. Даяна Ястремская против Ирины-Камелии Бегу в первом круге: превью матча

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сегодня стартует на турнире WTA в Праге. Первой соперницей украинки стала Ирина-Камелия Бегу из Румынии. Поединок пройдет на корте №10 и начнется не ранее 13:30 по киевскому времени

Даяна Ястремская (Украина) – 25-я ракетка мира



Дата рождения: 15/05/2000 (20 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/поражений за карьеру: 141/78

Призовые за карьеру: $1,869,382

Даяна Ястремская на портале БТУ

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 82-я ракетка мира



Дата рождения: 26/08/1990 (29 лет)

Место рождения: Бухарест, Румыния

Рост: 181 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2017 – Bucharest; 2016 – Florianopolis; 2015 – Seoul; 2012 – Tashkent)

Высший рейтинг WTA: 22 (22/08/2016)

Побед/поражений за карьеру: 401/284

Призовые за карьеру: $5,273,522

Ирина-Камелия Бегу на портале БТУ

H2H: 0-0

История на турнире: Даяна Ястремская – впервые приехала на турнир в Прагу | Ирина-Камелия Бегу – 0/1. В 2015 году проиграла в первом круге;

Выступления на грунте: Даяна Ястремская – 54/26 (в этом году – 2/1) | Ирина-Камелия Бегу – 235/121 (в этом году – 0/1);

Выступления в сезоне 2020:

Даяна Ястремская – 12/6

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

Premier 5 – 2/1 | Доха – R3

Premier – 4/3 | Брисбен – R1, Аделаида – Финал, Дубай – R1

International – 2/1 | Палермо – 1/4

Fed Cup – 3/0

Ирина-Камелия Бегу – 15/5

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

International – 3/3 | Шэньчжэнь – R1, Хобарт – QRF, Палермо – R1

WTA 125k – 6/0 | Индиан-Уэллс – Титул

ITF – 6/1 | W100 Каир – Титул, W60 Каир – R2

Последние пять матчей: Даяна Ястремская – П, В, В, П, В | Ирина-Камелия Бегу – П, В, В, В, В

Национальный фактор: Даяна Ястремская – 4/4. У Ястремской ровный баланс встреч с румынскими теннисистками, но она выиграла три последних таких матча (Дулгеру, Богдан, Никулеску) | Ирина-Камелия Бегу – 10/9. Румынка в этом году провела уже четыре матча против украинок и одержала в них три победы (Костюк и дважды Цуренко);

Котировки букмекеров: Даяна Ястремская, по мнению букмекеров, фаворит этого поединка. На ее победу предлагается коэффициент 1,27, а успех румынской теннисистки оценивается коэффициентом 3,42.

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