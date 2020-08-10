Понедельник, 10 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисПрага. Даяна Ястремская против Ирины-Камелии Бегу в первом круге: превью матча
Теннис

Прага. Даяна Ястремская против Ирины-Камелии Бегу в первом круге: превью матча

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сегодня стартует на турнире WTA в Праге. Первой соперницей украинки стала Ирина-Камелия Бегу из Румынии. Поединок пройдет на корте №10 и начнется не ранее 13:30 по киевскому времени

Даяна Ястремская (Украина) – 25-я ракетка мира

Дата рождения: 15/05/2000 (20 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/поражений за карьеру: 141/78
Призовые за карьеру: $1,869,382
Даяна Ястремская на портале БТУ

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – 82-я ракетка мира
Прага. Даяна Ястремская против Ирины-Камелии Бегу в первом круге: превью матча
Дата рождения: 26/08/1990 (29 лет)
Место рождения: Бухарест, Румыния
Рост: 181 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 4 (2017 – Bucharest; 2016 – Florianopolis; 2015 – Seoul; 2012 – Tashkent)
Высший рейтинг WTA: 22 (22/08/2016)
Побед/поражений за карьеру: 401/284
Призовые за карьеру: $5,273,522
Ирина-Камелия Бегу на портале БТУ

Читайте также:  Прямая трансляция: Марта Костюк - Робин Андерсон. Илкли. Первый круг

H2H: 0-0

История на турнире: Даяна Ястремская – впервые приехала на турнир в Прагу | Ирина-Камелия Бегу – 0/1. В 2015 году проиграла в первом круге;

Выступления на грунте: Даяна Ястремская – 54/26 (в этом году – 2/1) | Ирина-Камелия Бегу – 235/121 (в этом году – 0/1);

Выступления в сезоне 2020:
Даяна Ястремская – 12/6
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2
Premier 5 – 2/1 | Доха – R3
Premier – 4/3 | Брисбен – R1, Аделаида – Финал, Дубай – R1
International – 2/1 | Палермо – 1/4
Fed Cup – 3/0

Читайте также:  Парень Свитолиной вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос

Ирина-Камелия Бегу – 15/5
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1
International – 3/3 | Шэньчжэнь – R1, Хобарт – QRF, Палермо – R1
WTA 125k – 6/0 | Индиан-Уэллс – Титул
ITF – 6/1 | W100 Каир – Титул, W60 Каир – R2

Последние пять матчей: Даяна ЯстремскаяП, В, В, П, В | Ирина-Камелия БегуП, В, В, В, В

Национальный фактор: Даяна Ястремская – 4/4. У Ястремской ровный баланс встреч с румынскими теннисистками, но она выиграла три последних таких матча (Дулгеру, Богдан, Никулеску) | Ирина-Камелия Бегу – 10/9. Румынка в этом году провела уже четыре матча против украинок и одержала в них три победы (Костюк и дважды Цуренко);

Читайте также:  Матч Свитолиной против Халеп в 2017 году вошёл в Топ-8 лучших четвертьфиналов на Ролан Гаррос

Котировки букмекеров: Даяна Ястремская, по мнению букмекеров, фаворит этого поединка. На ее победу предлагается коэффициент 1,27, а успех румынской теннисистки оценивается коэффициентом 3,42.

Отметим, что сейчас при первичной регистрации на сайте 22bet.com можно получить приветственный бонус в размере 4000 грн.

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Завацкая досрочно завершила борьбу в матче на мини-турнире во Франции

Результаты жеребьёвки на турнире WTA в Лексингтоне

Палермо. Ферро победила Контавейт в решающем матче

Барбора Стрыцова: “Для меня будет большой честью сыграть вместе с Халеп”

Камила Джорджи: “Мне необходимо больше матчей, чтобы войти в ритм”

Закрыть