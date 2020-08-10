Понедельник, 10 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисРезультаты жеребьёвки на турнире WTA в Лексингтоне
Теннис

Результаты жеребьёвки на турнире WTA в Лексингтоне

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 19:56

Лексингтон. Бондаренко уступает седьмой сеяной в квалификации

Вчера, 15:32

Прага. Цуренко сыграет в финале отборочного турнира

Вчера, 13:37

Прага. Костюк прошла в финал квалификации

08.08.20 23:57

Лексингтон. Бондаренко стартует в квалификации

На турнире WTA International в США состоялась жеребьёвка основной сетки

Top Seed Open – International
Лексингтон, США • 10-16 августа • хард • $225,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Читайте также:  Свитолина - Ястремская: новое украинское дерби на турнирах Grand Slam

Лидером посева на Top Seed Open стала Серена Уильямс, которая в первом круге сыграет против Бернарды Перы. Дальше американка может встретиться со своей сестрой Винус, если та победит Викторию Азаренко.

Вторая сеяная Арина Соболенко на старте соревнований сыграет с Мэдисон Бренгл. Соперницей третьей ракетки турнира Йоханны Конта станет Мари Боузкова, а четвёртая сеяная Аманда Анисимова встретится с соотечественницей Кэтрин Беллис.
Результаты жеребьёвки на турнире WTA в Лексингтоне

Читайте также:  Голосование: Дженнифер Каприати - Линдсей Дэвенпорт. Турнир первых ракеток мира

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шесть + один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Палермо. Ферро победила Контавейт в решающем матче

Барбора Стрыцова: “Для меня будет большой честью сыграть вместе с Халеп”

Камила Джорджи: “Мне необходимо больше матчей, чтобы войти в ритм”

Элина Свитолина назвала свою главную победу и наибольшее поражение в теннисе

Катарина Завацкая выиграла свой матч в заключительный день на мини-турнире во Франции

Закрыть