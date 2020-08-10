Результаты жеребьёвки на турнире WTA в Лексингтоне

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Вчера, 19:56
Лексингтон. Бондаренко уступает седьмой сеяной в квалификации
Вчера, 15:32
Прага. Цуренко сыграет в финале отборочного турнира
Вчера, 13:37
Прага. Костюк прошла в финал квалификации
08.08.20 23:57
Лексингтон. Бондаренко стартует в квалификации
На турнире WTA International в США состоялась жеребьёвка основной сетки
Top Seed Open – International
Лексингтон, США • 10-16 августа • хард • $225,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Лидером посева на Top Seed Open стала Серена Уильямс, которая в первом круге сыграет против Бернарды Перы. Дальше американка может встретиться со своей сестрой Винус, если та победит Викторию Азаренко.
Вторая сеяная Арина Соболенко на старте соревнований сыграет с Мэдисон Бренгл. Соперницей третьей ракетки турнира Йоханны Конта станет Мари Боузкова, а четвёртая сеяная Аманда Анисимова встретится с соотечественницей Кэтрин Беллис.
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