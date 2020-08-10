Результаты жеребьёвки на турнире WTA в Лексингтоне

Новости

Лексингтон. Бондаренко уступает седьмой сеяной в квалификации

Прага. Цуренко сыграет в финале отборочного турнира

Прага. Костюк прошла в финал квалификации

Лексингтон. Бондаренко стартует в квалификации

На турнире WTA International в США состоялась жеребьёвка основной сетки



Top Seed Open – International

Лексингтон, США • 10-16 августа • хард • $225,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Лидером посева на Top Seed Open стала Серена Уильямс, которая в первом круге сыграет против Бернарды Перы. Дальше американка может встретиться со своей сестрой Винус, если та победит Викторию Азаренко.

Вторая сеяная Арина Соболенко на старте соревнований сыграет с Мэдисон Бренгл. Соперницей третьей ракетки турнира Йоханны Конта станет Мари Боузкова, а четвёртая сеяная Аманда Анисимова встретится с соотечественницей Кэтрин Беллис.





Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь