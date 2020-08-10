Симона Халеп: “Не знаю, каким получится возобновление сезона для меня”

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Комментарии второй ракетки мира накануне выступления на турнире в Праге



Турнир WTA International в Чехии станет для румынской теннисистки первым после рестарта сезона.

“Закрытие всего для меня было шоком. Я привыкла много путешествовать и тут мне пришлось всё время находиться дома и жить обычной жизнью. Я была шокирована. Я ничего не понимала. Я не хотела это принимать.

Затем я должна была признать эту проблему, потому что весь мир столкнулся с ней. Я должна была заботиться о своей безопасности и безопасности своих близких. Сейчас я стараюсь мыслить позитивно, но мир до сих пор борется с этим вирусом. Пострадала и экономика. Нам нужно быть терпеливыми и верить, что ситуация улучшится.

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Если честно, я не знаю, каким получится возобновление сезона для меня. Но хорошо, что каждый из нас оказался в одинаковой ситуации. И теперь будет видно, кто оказался более готовым к рестарту турниров. Мне кажется, у меня достаточно опыта, чтобы отлично с этим справиться. Если у меня получится расслабиться и показывать лучший теннис в каждом матче, то постепенно я вернусь к прежнему уровню. Но мне нужно много матчей, чтобы снова войти в ритм.

Сейчас я уверена в том, что можно играть, поэтому я решила выступить в Праге. Возможно, у меня получится выиграть ещё какой-то титул в этом году, но я пока об этом не думаю. На каждом турнире есть шанс, я с нетерпением жду своего первого матча здесь и надеюсь, что выступлю и на следующих турнирах. Главное, чтобы мне позволяло здоровье”.

В первом круге Симона Халеп встретится со словенкой Полоной Херцог.



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Источник:

www.wtatennis.com