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Теннис

Завацкая досрочно завершила борьбу в матче на мини-турнире во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Катарина Завацкая не доиграла свой стартовый поединок на 21-м розыгрыше соревнований “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series”.

В первый день трехдневного турнира на юге Франции украинка встретилась с представительницей Литвы Юстиной Микулстите (WTA 614). По ходу стартового сета Завацкая лидировала 5-1, но дальше проиграла 6 геймов подряд и снялась с матча.

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Напомним, что ранее Катарина Завацкая уже выступала на кортах во Франции на турнирах этой серии. Соревнования проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов. В рамках одного такого мини-турнира проводятся также матчи за 5-8 и 3-4 места.

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Источник: btu.org.ua
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