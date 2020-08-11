Катарина Завацкая: “Во время карантина были разные нюансы, но мы с тренером договорились работать вместе и дальше”

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Украинская теннисистка рассказала о подготовке к возвращению в официальный тур.



“С начала карантина я не тренировалась два месяца, но потом приехал мой тренер и у нас было что-то похожее на предсезонную подготовку. Мы готовимся, что-то добавляем в игру. Конечно, нужно идти вперед, быть более агрессивной. В последних матчах я пыталась это использовать. С тех пор как я ушла от Жана-Рене Лиснара мой теннис изменился. Возможно, не так ярко, но он стал более агрессивным и не такой пассивный в защите. Даже когда сейчас я играю в защите, я знаю, что мне нужно переходить в атаку, я это понимаю и над этим работаю. Во время карантина были разные нюансы, но мы смогли договориться с моим нынешним тренером Миславом Хизаком, поэтому будем и дальше работать вместе.

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Во время приезда в Украину решала некоторые дела, но форму также поддерживала, каждый день ходила в зал. Встречалась с друзьями, видела всю свою семью: бабушек, дедушек. Так случилось, что я увидела, как Даяна Ястремская стреляет в тире. А мне папа еще до моего приезда сказал, что когда приедешь, то постреляем. И так как-то получилось, что и она стреляла, и я. Когда ты стреляешь, то ощущение приятное. Было прикольно, можно хорошо отвлечься и получить другие эмоции. В Украине очень быстро время прошло, всего четыре дня: прилетела в субботу, в среду побыла дома, а в четверг уже поехала в Киев, потому что в пятницу был рейс”.

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Источник:

sport.ua

Фото: Instagram.