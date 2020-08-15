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Теннис

Шелби Роджерс: “На матч против Уильямс было важно выйти с мыслями о том, что я могу выиграть”

Евгений НикитюкНет комментариев
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В четвертьфинале Роджерс оказалась сильнее первой сеяной на Top Seed Open Серены Уильямс.

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“Для меня было важно выйти на корт с мыслями о том, что я могу выиграть в этом матче и смогу хорошо играть на своей подаче. У Серены, наверное, самая лучшая подача, и когда она хочет, она может выигрывать свои розыгрыши.

Я старалась взять под контроль то, что могла контролировать, в большей степени геймы на моей подаче, а затем, если появлялась возможность, я пыталась ими воспользоваться. Таких моментов у меня было несколько.

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В первом сете я много ошибалась, поэтому во втором и третьем я немного изменила свою игру. Мне кажется, что сейчас мало кто играет в свой лучший теннис. Главное – отбить на один мяч больше, чем соперница, и найти пути к победе”.

В полуфинале Роджер встретится со швейцаркой Жиль Тайхманн.

Шелби Роджерс: "На матч против Уильямс было важно выйти с мыслями о том, что я могу выиграть"
 

Источник:
www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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