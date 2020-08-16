Гранольерс переболел на COVID-19 во время паузы в сезоне

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Марсель Гранольерс, по информации СМИ, мог заразиться коронавирусом в марте.
16-я ракетка мира в парном разряде сегодня отправился в США, где он планирует выступить на Мастерсе в Нью-Йорке и US Open.
Как сообщает MARCA, две недели назад теннисист сдал положительный тест на антитела. Предположительно, Гранольерс перенес COVID-19 еще в марте.
В прошлом году Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос стали финалистами американского мэйджора.
> Официально: опубликован предварительный календарь турниров в ATP до конца года
Источник:
marca.com
Фото: Getty Images.