Гранольерс переболел на COVID-19 во время паузы в сезоне

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Марсель Гранольерс, по информации СМИ, мог заразиться коронавирусом в марте.



16-я ракетка мира в парном разряде сегодня отправился в США, где он планирует выступить на Мастерсе в Нью-Йорке и US Open.

Как сообщает MARCA, две недели назад теннисист сдал положительный тест на антитела. Предположительно, Гранольерс перенес COVID-19 еще в марте.

В прошлом году Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос стали финалистами американского мэйджора.

> Официально: опубликован предварительный календарь турниров в ATP до конца года









Источник:

marca.com

Фото: Getty Images.