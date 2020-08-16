Жиль Тайхманн: “Я доказала, что я не только грунтовый игрок”

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Комментарии швейцарки после выхода в полуфинал турнира в Лексингтоне



В полуфинале Top Seed Open Тайхманн обыграла американку Шелби Роджерс.

“Все думают, что я только грунтовый игрок. Кажется, я доказала, что это не так. Я хорошо себя ощущаю на хардовых кортах с самого начала года, у меня были хорошие результаты. Я была на правильном пути, но преградой стала пандемия коронавируса. У всех это случилось. Сейчас моя задача – это вернуться на прежний уровень.

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Я с большим уважением отношусь к Шелби, в предыдущем матче она победила Серену. Я с ней тренировалась несколько дней назад, поэтому я знала, что она в отличной форме. Я очень уверенно себя чувствовала в этом матче. Я концентрировалась на своей игре. Я думаю, она была немного уставшей после четвертьфинала, но кто не будет после такой длительной паузы”.

В финале турнира в США швейцарка сыграет против Дженнифер Брэйди.









Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.