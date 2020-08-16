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Теннис

Лексингтон. Тайхманн и Брэйди поспорят за титул чемпионки

Евгений НикитюкНет комментариев
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Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA в Соединённых Штатах

Top Seed Open – International
Лексингтон, США • 10-16 августа • хард • $225,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Полуфинал

Жиль Тайхманн (Швейцария) – Шелби Роджерс (США, WC) 6:3, 6:2
Дженнифер Брэйди (США) – Кори Гауфф (США) 6:2, 6:4

Жиль Тайхманн и Дженнифер Брэйди не проиграли ни одного сета на пути в финал соревнований.

Для швейцарки это будет третий финал на уровне WTA: в прошлом году она стала чемпионкой турниров в Праге и Палермо, которые проходили на грунтовом покрытии.

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Американская теннисистка впервые вышла в финал в рамках WTA-тура. Ранее Дженнифер трижды уступала на стадии полуфинала: в 2017 году в Гонконге, в прошлом сезоне в Ноттингеме и феврале этого года в Дубае.

В 2019 году Тайхманн и Брэйди провели две встречи: в квалификации турнира в Цинциннати сильнее оказалась представительница Швейцарии, а во втором круге в Лиможе победила американка.

Лексингтон. Тайхманн и Брэйди поспорят за титул чемпионки
 

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Источник: btu.org.ua
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