Воскресенье, 16 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисОбзор матча Симона Халеп – Элизе Мертенс в финале турнира в Праге (ВИДЕО)
Теннис

Обзор матча Симона Халеп – Элизе Мертенс в финале турнира в Праге (ВИДЕО)

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Яркие моменты финальной встречи на турнире WTA в столице Чехии

Симона Халеп праздновала победу в финале Prague Open, обыграв Элизе Мертенс в двух сетах. Это второй титул для румынки в этом году.


 

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 − 9 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Жиль Тайхманн: “Я доказала, что я не только грунтовый игрок”

Удар дня на турнире в Лексингтоне от Жиль Тайхманн (ВИДЕО)

В ATP представили обновленный календарь “челленджеров”

Прага. Халеп и Мертенс встретятся в финальном матче

Илья Марченко показал распаковку теннисных товаров от спонсоров (ВИДЕО)

Закрыть