Познихиренко с победы стартовала на мини-турнире во Франции

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Анна Познихиренко успешно начала выступление на 24-м розыгрыше “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series”.



В первый игровой день соревнований на юге Франции украинка обыграла сербку Бояну Маринкович (WTA 835): 6-4, 6-2. Встреча продолжалась полтора часа. На счету Познихиренко 7 брейков, на своей подаче Анна проиграла 4 гейма за матч.

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