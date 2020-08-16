Познихиренко с победы стартовала на мини-турнире во Франции

Новости
Сегодня, 11:45
Шошина сменила украинское гражданство в начале лета
14.08.20 19:50
Прага. Стаховский узнал имя соперника по первому кругу (ДОПОЛНЕНО)
14.08.20 16:10
Официально: опубликован предварительный календарь турниров в ATP до конца года
14.08.20 09:37
Илья Марченко может возобновить свой сезон на кортах в Италии
Анна Познихиренко успешно начала выступление на 24-м розыгрыше “European Men’s and Women’s Pro Tennis Series”.
В первый игровой день соревнований на юге Франции украинка обыграла сербку Бояну Маринкович (WTA 835): 6-4, 6-2. Встреча продолжалась полтора часа. На счету Познихиренко 7 брейков, на своей подаче Анна проиграла 4 гейма за матч.
Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Telegram ✔ Twitter ✔ Instagram ✔ Viber ✔ VK