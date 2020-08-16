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Теннис

Прага. Халеп и Мертенс встретятся в финальном матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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На турнире WTA в столице Чехии состоялись полуфиналы

Prague Open – International
Прага, Чехия • 10-16 августа • грунт • $225,000
Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Четвертьфинал

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) 6:2, 4:6, 6:2

Полуфинал

Симона Халеп (Румыния, 1) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 7:6(2), 6:3
Элизе Мертенс (Бельгия, 3) – Кристина Плишкова (Чехия) 7:5, 7:6(4)

Симона Халеп праздновала пятую победу в матчах с соотечественницей на уровне WTA. Последняя их встреча также состоялась на стадии полуфинала на турнире в Шэньчжэне в 2018 году. Для румынки это будет второй финал в этом сезоне: в феврале она выиграла титул в Дубае.

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Элизе Мертенс в третий раз обыграла представительницу Чехии: в прошлом году она победила Плишкову в Дохе и на US Open. Именно на Qatar Open в минувшем сезоне, где она стала чемпионкой, бельгийка в последний раз играла в рещающем матче на турнирах WTA.

Халеп и Мертенс играли друг против друга четыре раза: дважды на грунте в 2018 году на турнире в Мадриде и Ролан Гаррос, где сильнее оказалась румынка, в 2019 году бельгийская теннисистка обыграла соперницу в финале в Дохе, а на старте этого сезона Симона победила Элизе на Australian Open.

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Прага. Халеп и Мертенс встретятся в финальном матче
 

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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